Pide ayuda a Peña Nieto niña víctima del accidente aéreo

Victima accidente aereo

El próximo 16 de abril se cumplen dos meses del accidente aéreo del helicóptero que descendía en el campo Aviación, en Santiago Jamiltepec, en la nave viajaba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; el gobernador Alejandro Murat y funcionarios estatales que acudían a socorrer a la población que había sufrió un sismo de 7.2 grados.

La caída de la aeronave provocó la muerte de dos menores de edad, 4 hombres y 5 mujeres.

La niña Monserrat González Hernández, perdió su pierna derecha durante el accidente aéreo en el pasado 16 de febrero, pidió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa no dejarla en desamparo tras todas las complicaciones y adversidades que está atravesando.

En Twitter muestra la amputación de su pierna derecha, en tanto que la pierna izquierda tiene graves heridas:

"Mi nombre es Monserrat González y soy la niña afectada en aquel accidente del helicóptero donde venía viajando el señor Gobernador en Santiago Jamiltepec, Oaxaca”.

"Yo le quiero pedir al señor gobernador (Alejandro Murat) y al presidente Enrique Peña Nieto que me den un seguro de vida, que me ayuden en mi casa, en mis estudios y que me den un transporte para transportarme porque no tengo en qué. Y mi otro pie mire como está".

La niña Monserrat se encuentra en un hospital de la Ciudad de México y desde ahí solicitaron la ayuda los funcionarios para superar su tragedia y poder salir adelante de estos problemas.



La Secretaria de la Defensa Nacional a través de su titular Salvador Cienfuegos asumió la responsabilidad del accidente y se comprometió a apoyar e indemnizar a los familiares de las víctimas.

La menor mostró su pie izquierdo, el cual es apoyado en una silla y se observa con una estructura metálica que lo sostiene, situación que le complica realizar sus actividades diarias.