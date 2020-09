Pide alcaldesa de Hermosillo fusilar a narcos para frenar delincuencia | Twitter

La presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, Célida López Cárdenas dijo durante su Segundo Informe de Gobierno que a los narcotraficantes se les debe fusilar, tal como sucede en otras partes del mundo, para frenar la delincuencia en México.

La alcaldesa por Morena, añadió que con los narcotraficantes no funcionan las sanciones como la cárcel, aseguramiento de bienes o el congelamiento de sus cuentas, pues a pesar de ello, siempre se las arreglan para continuar operando sus organizaciones criminales.

"Cómo vamos a cerrar todos los sitios donde hoy se vende droga, cómo vamos a seguir las autoridades viendo que los vecinos nos señalan los tiraderos, cuántas clínicas de rehabilitación tenemos que abrir para los niños y adolescentes, a los criminales no se les debe enfrentar con las armas", aseguró la munícipe.

Pide alcaldesa de Hermosillo fusilar a narcos para frenar delincuencia

"Al narcotráfico y los narcotraficantes se les debe fusilar en este país como también sucede en otros países del mundo”, sentenció.

Contra los narcos, no se necesita la Guardia Nacional, asegura alcaldesa de Hermosillo

Las declaraciones de Célida López se dan a solo unos días que inaugurará el primer Centro de Tratamiento de Adicciones Municipal “Transformando Vidas”, donde buscan brindar ayuda a los jóvenes con adicciones a las drogas, principalmente la metanfetamina , una droga que ha ganado popularidad en los últimos años.

"No necesitamos más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a todos esos hombres que se levantan con un arma en las manos y que son capaces de asesinar a un menor de edad", dijo.

Nos hemos esforzado todos los días para estar a la altura de lo que una ciudad de 1 millón de habitantes merece. Hermosillo es nuestro hogar y lo vamos a defender, a construir y a transformar todos juntos. #1MillónDeGracias #2doInformeHMO pic.twitter.com/3ulkY4loyv — CELIDA LOPEZ (@CelidaLopezc) September 15, 2020

"No es posible que los alcaldes, los gobernadores y el presidente se mantengan callados ante esta situación, no solamente se trata de congelar las cuentas sino de enfrentar al narcotráfico con valor para decirles que aquí en Hermosillo no podrán pasar sobre la autoridad municipal”, puntualizó la alcaldesa de Hermosillo.

Te puede interesar: Papá de alcaldesa de Hermosillo entra a la playa en camioneta y supuesto estado de ebriedad

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, soltó las lágrimas luego de que varias personas le solicitaran la pavimentación de calles, lo cual no ha sido posible, debido a la falta de presupuesto para dichas obras. “Yo que más quisiera”, expresó con voz entrecortada.