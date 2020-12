Pese a pandemia por COVID-19, empresas deben pagar aguinaldos

La crisis sanitaria por COVID-19, no debe impedir que trabajadores mexicanos no reciban aguinaldo por parte de sus patrones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) establece que los patrones se encuentran obligados a cubrir este pago que “es un derecho irrenunciable y bajo ninguna circunstancia puede argumentar problemas para no pagarlo o reducir el importe del mismo".

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 87 que esta prestación− cuyo monto mínimo equivale a 15 días de salario− deberá entregarse por parte de las empresas a más tardar el 20 de diciembre y así cumplir con lo que está establecido por la Ley.

Según el abogado especialista en derecho laboral, Jorge Sales Boyoli, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet), determina que el pago del aguinaldo es un derecho de los trabajadores, y su entrega debe realizarse independientemente de los problemas que enfrenta la compañía, aún siendo este año un caso excepcional, debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19.

La fecha límite para recibir el aguinaldo es el 20 de diciembre

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, desde el pasado mes de abril y hasta la fecha se han registrado recortes de personal, reducción de salario, desempleo, cierre de pequeños negocios y grandes empresas, problemas financieros y crisis económica, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores por saber si cobrarán esta prestación.

Hasta donde se conoce, debido a esta situación inédita, algunas empresas están optando por tratar establecer acuerdos con los trabajadores entorno a dicha prestación; sin embargo es de resaltar que difícilmente podrán argumentar problemas para no pagarlo o reducir el importe del mismo.

¿Quiénes deben recibir el aguinaldo?

Según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, todas las personas que tengan una relación de trabajo subordinado a un patrón, tienen derecho a recibir un aguinaldo.

Les corresponde a las y los trabajadores de base, confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro y vendedores.

¿Cómo se puede pagar el aguinaldo en caso de llegar a un convenio?

Bajo la premisa de buena fe de patrón y trabajador se puede pagar cuando las partes lo convengan. Todo bajo previo acuerdo y conformidad entre ambas partes, es de resaltar que el aguinaldo NO debe verse afectado por ninguna de estas reducciones temporales y parciales de salario con motivo de la pandemia.

En el caso de que los trabajadores que realizan home office no hay justificación jurídica para quitarles o reducirles el aguinaldo, ya que es una prestación a la que se tiene derecho con independencia del lugar donde se presten los servicios.

¿Cuántas personas asalariadas hay en México?

De acuerdo con el INEGI del total de la población de 15 y más años (95.4 millones), el 60.4% es económicamente activa (57.6 millones) y de este grupo de población, el 96.6% (55.6 millones de personas) están ocupadas desempeñando algún tipo de trabajo.

��El @GobiernoMX suscribe el compromiso con representantes del sector obrero y empresarial para llegar a un acuerdo que regularice la subcontratación y el reparto de utilidades.



Al tiempo de solicitar al poder legislativo posponer para febrero de 2021 su discusión parlamentaria. pic.twitter.com/f2a0qThsmG — STPS México (@STPS_mx) December 9, 2020

¿Dónde presento mi queja en caso de no recibir aguinaldo?

Si no recibiste tu aguinaldo antes del 20 de diciembre debes acudir a la Procuraduría federal de la defensa del Trabajo (Profedet) o en su caso ante la Procuraduría local de la defensa del Trabajo para presentar un reclamo o denuncia.

