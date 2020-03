Pese a órdenes de AMLO adelantan venta de cachitos para rifa del avión presidencial

Adelantan venta de cachitos para sorteo del avión presidencial; AMLO lo reconoce

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que la venta de cachitos para el sorteo del avión presidencial de la Lotería Nacional comenzaría el 10 de marzo, un reportaje publicado por Imagen Televión demostró lo contrario.

De acuerdo con el portal de noticias, la venta de los cachitos para el sorteo de la Lotería Nacional ya ha arrancado en ciertos puntos de la Ciudad de México como en la zona de Polanco, documentó Imagen a través de un recorrido.

¡Ya están a la venta los cachitos! Hoy compramos en 500 pesos este boleto para la rifa conmemorativa del #AviónPresidencial, aunque se había dicho que el 10 de marzo comenzaría la venta. Así lo conseguimos en un restaurante de Polanco en la #CDMX: pic.twitter.com/TVe818Pahu — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 6, 2020

La compra de los boletos para la rifa del avión presidencial se realizó en un restaurante de Polanco, ubicado en las calles de Masaryk y Mariano Escobedo.

AMLO reconoce que venta de cachitos se adelantó

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la venta de los cachitos era posible, pues en principio no se contempló que la fecha de venta coincidiera con el paro de mujeres, pero tras remover la fecha se ordenó la distribución para después del 9 de marzo.

Así luce el reverso del cachito para la rifa del avión presidencial. | Foto: Captura del video.

“No sabíamos lo del lunes, la verdad, no me creyeron algunos, yo no digo mentiras, y ya se había iniciado la distribución. No dudo que ya se están vendiendo los boletos, se mando instrucción hasta después del lunes”, declaró AMLO en conferencia de prensa desde San Luis Potosí.

Te puede interesar: Boletos de la rifa del avión presidencial se darán en escuelas de zonas marginadas: AMLO

De esta forma, el presidente mantuvo su postura respecto al arranque formal de la venta de los boletos de la Lotería Nacional para que éste comience el próximo martes 10 de marzo, un día después del paro nacional de mujeres.