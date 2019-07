Pese a manifestaciones, AMLO entregará apoyos a campesinos

En todo México organizaciones campesinas están realizando bloqueos como forma de exigir al Gobierno de AMLO que les entreguen los recursos a las organizaciones, sin embargo el Presidente de México dejó claro que esto no sucederá.

AMLO aseguró que su gobierno no cederá aunque se realicen las “amenazas más atrevidas” porque los recursos se destinarán de manera directa a los productores del campo y no a las organizaciones, que como ya había comentado en reiteradas ocasiones “les hacen llegar al hombre de campo con moches”.

Por ello AMLO recalcó que “si hay bloqueos, protestas, inconformidades, no vamos a ceder en nada. Ahórrense el tiempo, eso ya no se acepta. Pueden ser las amenazas más atrevidas, si no hay razón, justicia, no se atienden”.

AMLO señala que las manifestaciones se dan porque las organizaciones ya no podrán robar más.

Y es que Andrés Manuel López Obrador recalcó que las inconformidades existen porque los recursos ya no son entregados a las organizaciones y es por ello que pese a entender su molesta no va a enviar el dinero hacia ellos sino que será directamente a los campesinos que trabajan el campo. Es más recordó que el fue un opositor, un rebelde, pero siempre con causa.

“Era el colmo, se entrega apoyo hasta las llamadas ONG, se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción y los líderes con sus camionetas de lujo, cinto piteado, camisa, tienen que irse acostumbrando, se acabó, se acabó el moche, el apoyo será directo”.

El mandatario federal quiso dejar claro que no cambiará la manera en la que va a entregar los fertilizantes y apoyos a productores de maíz y frijol en Guerrero, pese a protestas y amenazas de “líderes nailon”.

Enfatizó que “estaban acostumbrados a recibir créditos y no pagar impuestos, a cometer fraude, integrantes de la llamada sociedad civil… líderes campesinos, lo mismo, que actuaban como intermediarios, si acaso le repartían a la gente, frijol con gorgojo, quienes recibían recursos adicionales del gobierno, gastos extras”.