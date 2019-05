Pese a esfuerzos de AMLO, 'ninis' dejan programa de becas; "no quieren horarios"

'Ninis' dejan programa de becas de AMLO; consideran un ABUSO 8 horas laborales

De acuerdo con información brindada por el Ayuntamiento de Ciudad Madero, al menos 20 beneficiarios del Programa Jóvenes Trabajando por México, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en beneficio a los jóvenes del país, han dejado de asistir, ya que están en desacuerdo con los horarios laborales de ocho horas.

Carlos Mora, el director de Recursos Humanos del gobierno municipal, dio a conocer que un total de 97 jóvenes iniciaron el programa; 18 de ellos, dejaron de asistir antes del periodo vacaciones y, se sabe que 20 más, dejarán de ir en los próximos días.

Según dijo Mora: “Algunos han abandonado el trabajo por falta de interés o porque no son muy responsables, el horario les afecta también. Tenemos 18 bajas y estamos esperando 20 más”.

Aunque, comentó, los jóvenes “son buenos elementos, son buenos muchachos”, sin embargo, algunos de plano ya no se sintieron interesados en continuar con el programa; pues no quieren tener obligaciones, tampoco un horario e incluso, desertan en el trabajo y ya no muestran interés por regresar.

Los denominados ‘ninis’, son lo jóvenes que no estudian y tampoco trabajan; el programa tiene el objetivo de darles una oportunidad de empleo y con ello, puedan aprender alguna actividad que posteriormente, les permita generar ingresos económicos.

El director de Recursos Humanos, afirmó que los jóvenes que abandonaron el programa, serán dados de baja y se reclutará a nuevas personas que estén interesados, pero sobre todo, tengan ganas de aprender y deseen trabajar.