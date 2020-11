Pese a Covid-19, hacen largas filas para comprar ropa en el Buen Fin, en Tijuana

Decenas de personas abarrotaron este fin de semana las tiendas de ropa y artículos deportivos de la ciudad de Tijuana, para aprovechar los descuentos y promociones del Buen Fin, olvidándose completamente del riesgo de contagio por Covid-19.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, los establecimientos deben respetar un límite de personas para reducir la probabilidad de contagios en esta nueva normalidad, por lo que no fue extraño ver largas filas afuera de los negocios en diferentes plazas comerciales.

Y es que no podían dejar ir las promociones que ofrecían diferentes marcas, como descuentos de hasta el 70% y promociones de 4x2, que en algunos casos también son válidos en compras en línea.

Abarrotan tiendas por el Buen Fin en Tijuana

Carlos Daniel Trinidad, manifestó que se encontraba en la plaza para hacer otras compras cuando vio los descuentos en la telefonía y por eso decidió pedir más informes.

“Las ofertas me han parecido bien, como que si dan un apoyo con lo de la contingencia y todo esto, si es un descuento de verdad, no como otros años”, dijo.

En contraste, Beatriz Jiménez, comentó que “realmente yo no veo muchas ofertas, y como no me he enfocado en buscarlas la verdad es que no puedo decir si están bien o mal, pero las cosas que yo necesitaba comprar no han tenido especial”, externó.

A percepción de las personas, los encargados de las tiendas sí están acatando las medidas sanitarias para evitar la propagación de Covid-19, por ejemplo, el cupo limitado, gel antibacterial o control en los accesos.

Óscar Zárate Chávez, representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California, aclaró que han atendido asesorías y conciliaciones entre los establecimientos y consumidores.

“Seguimos en guardias y atentos a llamadas por parte de los consumidores. Pueden llamar al teléfono del consumidor 800 468 8722 o directamente aquí a la oficina 664 684 8662, 664 684 9401 y brindamos seguimiento vía telefónica o en sitio si se requiere”, informó.

