Pese a Covid-19, Félix Salgado festeja su cumpleaños con 500 invitados (FOTOS)

Pese a Covid-19, Félix Salgado festeja su cumpleaños con 500 invitados

Al virtual candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, poco le importaron las recomendaciones que han realizado autoridades sanitarias para cortar las cadenas de contagio de Covid-19, pues a pesar de que México registra su peor escenario de la pandemia, decidió hacer una fiesta con unos 500 invitados para celebrar su cumpleaños número 64.

Sin medidas sanitarias Félix Salgado celebra su cumpleaños

El evento fue criticado debido a que, presuntamente, no se cuidaron las medidas preventivas contra el virus SARS-CoV-2. Y es que en las imágenes que circulan en redes sociales se puede observar que los asistentes no guardaron sana distancia y aunque algunos tenían cubrebocas, muchos otros no lo portaban.

Pese a Covid-19, Félix Salgado festeja su cumpleaños con 500 invitados

De acuerdo con la información que obtuvo La Verdad Noticias, la fiesta que comenzó la tarde del jueves 14 y terminó durante la madrugada del viernes 15 de enero, se llevó a cabo en un salón ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Haciendita, al sur de Chilpancingo, propiedad de los empresarios Cuauhtémoc y David Ney.

Es preciso señalar que este sitio ha sido utilizado por Salgado como casa de campaña durante las veces que ha sido candidato a un cargo de representación popular.

Además de la variedad extensa de platillos guerrerenses, principalmente pozole, barbacoa de chivo y relleno de puerco estilo Costa Grande, entre otras variedades gastronómicas, la fiesta masiva del precandidato a la gubernatura de Guerrero fue amenizada con mariachis y una banda regional.

Entre los asistentes estuvieron algunos funcionarios locales de Morena.

Pese a Covid-19, Félix Salgado festeja su cumpleaños con 500 invitados

Al lugar de la fiesta legaron representantes de los medios de comunicación quienes solicitaron a Salgado Macedonio una explicación sobre su decisión de realizar una fiesta masiva a pesar de que las autoridades restringieron las reuniones con más de 10 personas, sin embargo, el precandidato a Gobernador se negó a hacer declaraciones y les pidió abandonar el lugar, pues, dijo, era una fiesta privada.

Te puede interesar: Confirma FGJ Guerrero segunda denuncia de violación contra Félix Salgado

#AzucenaxMilenio | Nuevamente Félix Salgado Macedonio candidato de #Morena a la gubernatura de #Guerrero se ve envuelto en la polémica… ahora por su fiesta de cumpleaños que incluyó mariachi y una banda regional pic.twitter.com/3iIHkvFOgq — Azucena Uresti (@azucenau) January 16, 2021

Salgado Macedonio enfrenta actualmente una denuncia por violación y las autoridades estatales han mencionado que la Fiscalía General de Guerrero tiene abiertas dos carpetas de investigación por dicho delito.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.