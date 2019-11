Pescadores que naufragaron son encontrados vivos en costas de Oaxaca

Desde la noche del lunes se suponía que tres pescadores deberían regresar a sus casas, pero esto jamás pasó, por ello sus familiares entraron en alerta y reportaron por la mañana de este marte la desaparición de los pescadores de tiburón a las autoridades costeñas.

Al notar que no regresaron los familiares no esperaron más tiempo e informaron a las autoridades para que pudieran dar inicio a las operaciones de búsqueda y no perder tiempo, pues no se sabía cuáles eran las condiciones de los pescadores.

Como respuesta al llamado la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de Oaxaca (CEPCO) procedieron a activar los protocolos de búsqueda para localizar a los tres pescadores Alejandro F M, Benito F M y una persona que fue identificada como “el chilango”.

Pescadores desaparecidos en Oaxaca duraron 24 horas a la deriva

Pero, después de un tiempo la búsqueda fue desactivada cuando pudieron localizar la embarcación, la cual se encontraba a 6 millas frente al Tomatal, en la agencia de Santa María Colotepec.

Con ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de Oaxaca (CEPCO) procedió a informar sobre la localización de embarcación “Cecy” que fue reportada como desaparecida durante las primeras horas de este martes en la costa oaxaqueña.

Fue mediante un comunicado que el delegado de la Coordinación Estatal de Protección Civil en la Costa, Esteban Vásquez Hernández informó del operativo de búsqueda que se llevó a cabo para encontrar a los tripulantes de la embarcación “Cecy”.

La CEPCO se mantuvo en coordinación con las capitanías de los puertos de Ángel y Escondido quienes a mediante de la Secretaría de Marina realizaron la búsqueda de los náufragos en un radio de 40 millas en cada uno de los puertos. Así mismo, los compañeros pescadores se sumaron a las operaciones de búsqueda para encontrar a los desaparecidos.

Una vez localizados a los hombres de mar, estos señalaron que el barco donde realizaban su labor de pesca falló por lo que terminaron varados y a la deriva.