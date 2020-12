Personal sanitario y maestros serían los primeros en vacunarse contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los maestros podrían formar parte de los grupos prioritarios a vacunar contra el Covid-19 en cuanto la vacuna de Pfizer llegue a México, luego de que la Secretaría de Salud firmara la petición como lo dio a conocer ayer La Verdad Noticias.

Sin embargo, López Obrador precisó que serán los expertos en Salud quienes decidan el momento más adecuado para proteger a este sector de la población, sobre todo en los estados del país donde planean regresar al sistema de clases escolarizado, indicó en la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

AMLO reiteró que será el próximo martes 8 de diciembre de este año cuando se dé a conocer todo el plan de distribución de la vacuna de Pfizer en México y si los profesionales de la salud consideran que el presidente de la República sea de los primeros en recibir la vacuna lo hará, aunque a su juicio deben ser vacunados primero todos los profesionales de la salud que se mantienen en la primera línea de combate al Covid-19.

"Depende si me corresponde porque si se decide que, yo creo que eso debe ser lo primero, pero hay que esperarnos a que los especialistas nos informen; si se decide que tiene que ser a los médicos, a l enfermeras que están salvando vidas, no le toca al presidente, primero es a los que se decida, los más necesitados, yo podría entrar en el grupo de enfermos crónicos por mi hipertensión y por la edad, o sea, se es vulnerable, pero antes están enfermeras, médicos, hay que ver lo de los maestros, (se van a considerar) hay que analizar bien quiénes son los grupos que deben ir primero" apuntó el mandatario.

En espera de la vacuna de Pfizer para México

El presidente reconoció que los maestros del país podrían vacunarse en un segundo grupo, solo que pidió esperar unos días más para conocer la decisión del equipo de salud.

"No me quiero adelantar, queremos que sean profesionales los que decidan esto y qué mejor que sea al subsecretario de salud y el secretario de salud porque nosotros los políticos no sabemos de esto, sabemos de otras cosas" expresó López Obrador al reconocer que es necesario normalizar poco a poco la situación educativa en el país.

"Se está buscando la forma de ver el regreso presencial a clases, esto lo está analizando, con maestros, Esteban Moctezuma (secretario de Educación), cuando se tenga una respuesta se va a anunciar cuándo se regresa a clases y de qué manera y primero hay que considerar los estados donde ya hay semáforo verde, Campeche y Chiapas y otros que pueden entrar a semáforo verde e ir normalizando la situación educativa en el país" indicó el presidente.

Estimó que es muy importante el sistema de educación por televisión, internet y radio pero hay que caminar hacia la educación presencial "sin correr riesgos y cuidando todos los protocolos de salud".

El presidente calculó que la autorización de la vacuna de la farmacéutica Pfizer estará lista en nuestro país tan sólo unos días después de que en los Estados Unidos se realice el procedimiento para este propósito que se encuentra programada para el 10 de diciembre.

