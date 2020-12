Personal de Salud del IMSS acude a dar la BIENVENIDA a la vacuna contra COVID-19

Este miércoles 23 de diciembre, personal de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) para dar la bienvenida a la vacuna contra COVID-19 que llegó este día a territorio mexicano.

Así mismo se indicó a La Verdad Noticias que ayudarán en la atención de pacientes con el nuevo coronavirus.

A las 7:00 horas, el personal médico de Jalisco llegó a la Terminal 2 del AICM y fueron enviados a las unidades médicas de la capital.

Brenda Ascencio Hernández, enfermera en el Hospital General Regional 46 del IMSS, en Jalisco, aseguró que se les dará protección personal, alimentos, boletos de avión, alojamiento, transporte y algunas compensaciones a compañeros que cancelaron vacaciones.

“Sí me da miedo francamente, pero el miedo me mantiene alerta, no me he contagiado, me hago pruebas cada tres semanas, nos hicieron una prueba antes de llegar”, señaló.