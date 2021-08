Persona no binaria pide respeto a su identidad de género en clase de Zoom

Durante las últimas horas una persona no binaria se volvió viral en redes sociales, luego de pedir respeto a su identidad de género durante una clase realizada a través de Zoom, lo cual generó gran polémica entre los alumnos.

De acuerdo con información del portal SDPNoticias, el video del momento fue compartido en distintas plataformas y la persona no binaria lejos de recibir lo que pedía, obtuvo burlas y descalificaciones.

Hasta el momento se desconoce quién subió el video o la identidad de la persona no binaria, sin embargo, en las imágenes se puede apreciar que la persona responde corrigiendo a su compañero. “No soy tu compañera, soy tu compañere”

La persona se hace llamar Elle

En su nombre dentro de la plataforma Zoom, la persona no binaria anexó entre paréntesis ser llamada con el pronombre “elle”. No obstante, el compañero que habla se dirige hacia la persona no binaria como “compañera”, recibiendo una corrección por parte de es

Tras corregir, el joven, de nombre Max Carvajal, continúa hablando acerca del reciente huracán que se registró en Xalapa. “Le valió la ponencia”, afirma compañero de la persona no binaria sobre la situación.

Un supuesto compañero de la persona no binaria ofreció su versión de lo sucedido a través de un video también compartido en redes. El jóven brindó un poco de contexto sobre la situación, afirmando que lo ocurrido no fue una situación de intolerancia respecto a la diversidad de género.

¿Qué significa una persona no binaria?

La persona se molestó y siguió con la polémica.

Género no binario (non-binary en inglés): Personas cuya identidad escapa o está más allá del binario hombre – mujer. Género neutro (gender neutral en inglés): cuya principal característica es no sentirse hombre ni mujer, ni identificarse bajo categorías de género definidas.

El comentario desató una discusión en el chat que hizo a los profesores pedir en reiteradas ocasiones a los alumnos enfocarse en el tema de la ponencia, pero la persona no binaria siguió interrumpiendo la clase en reiteradas ocasiones para discutir sobre la inclusión.

