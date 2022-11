Perros entrenados de GN realizan importante labor contra el narco

El tráfico, uso y consumo de sustancias psicoactivas es un flagelo que está degenerando la raza humana, al punto que es el inicio y causante de la comisión de delitos y contravenciones, cuando el individuo se encuentra en estado de enajenación mental.

Dentro de los diferentes de sistemas de seguridad que las autoridades y las empresas de seguridad privada utilizan, el servicio de binomios caninos especializados en detección de sustancias narcóticas es el más efectivos, gracias a que el ejemplar canino es insobornable, económico y relativamente fácil de poner en operación, cuando existe un buen sentido de responsabilidad en el trabajo con animales.

Por tal motivo, con ayuda de 150 binomios caninos, la Guardia Nacional en el noroeste del país logra mermar las operaciones del Cártel de Sinaloa y otros grupos delincuenciales.

Binomios caninos efectivos en la GN

150 perros han sido entrenados en Sinaloa

En lo que va del 2022, el trabajo de los canes adiestrados en Sinaloa, ha permitido asegurar cerca de 49 mil kilos de mariguana, 19 mil kilos de metanfetamina, mil pastillas de fentanilo y 170 gramos de cocaína.

Guiados por su olfato y un instinto más desarrollado que el resto de los perros, también han localizado armas de fuego y cerca de 3 mil cartuchos con balas que jamás serán disparadas.

Los operativos contemplan aeropuertos, terminales de autobús y hasta empresas de paquetería, donde los delincuentes han intentado enviar droga oculta en peluches, bocinas y hasta en el interior de alimentos que sirven de fachada.

El agente Diego Nava Alcántara, perteneciente a la Compañía Canófila de Sinaloa, expresó la importancia del trabajo de los perros entrenados para cumplir con diversas misiones.

Te puede interesar: ¿Qué es la Guardia Nacional y cuál es su función en México?

“Hemos encontrado sustancias con características propias de la mariguana, la cocaína, de pastillas de fentanilo, de cristal, hemos tenido resultados, los cuales nos han permitido salir adelante en el combate contra el narcotráfico, el adiestramiento es continúo con nuestros perros”.

Explicó que, contrario a lo que suele creerse, los perros no tienen contacto con drogas o armamento hasta que trabajan en los operativos. No son entrenados con drogas, si no con pelotas de goma.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram