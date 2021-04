Perrito se queda junto al cadáver de su amo tras sufrir accidente en Nuevo León.

A lo largo de la historia se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, y así quedó demostrado por un noble can, luego de que su dueño perdiera la vida durante una volcadura en el municipio de Montemorelos, en Nuevo León.

Los hechos tuvieron lugar hace varios días en la avenida Acueducto, a la altura del sector Las Arboledas, donde el leal perrito estuvo junto al cuerpo sin vida de su amo, mostrando señalas de amor y fidelidad con éste.

Muere en accidente y su perro lo acompaña hasta el final

De acuerdo con varios testigos, el perro no se separó en ningún momento del hombre, quien se hallaba a unos metros de la camioneta, debido a que presentaba múltiples lesiones en sus patas, según revelan informes de los paramédicos de Protección Civil de Montemorelos.

La Verdad Noticias informa que el dueño del perro salió disparado del vehículo por una de las ventanillas, hecho que provocó su muerte. Sin embargo, el can siempre estuvo junto a su dueño hasta que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) tuvieron que separarlo para levantar el cuerpo y llevárselo a la morgue.

Perrito se queda junto al cuerpo de su amo luego de morir en un accidente.

En tanto, los rescatistas se quedaron resguardando al perro, por lo que se espera que los familiares de la víctima mortal reclamen y se lleven a la mascota.

Trascendió que el amo del perro no fue identificado debido a que no portaba ninguna identificación, no obstante, su acompañante sí, responde al nombre de Luciano R. de 34 años de edad.

En días recientes, para impedir que en las calles de Nuevo León haya gatos o perros en riesgo, el panista Mauricio Fernández Garza propuso crear en un centro de adopciones y clínica veterinaria que funcionaría como un organismo público descentralizado del municipio de San Pedro.

Fernández Garza manifestó que el objetivo de esta propuesta es que San Pedro sea el primer municipio en México sin perros ni gatos en las calles.

