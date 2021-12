Periodista llora en vivo al hablar sobre los 55 migrantes muertos en Chiapas

El accidente ha causado gran indignación en todas las redes sociales.

El trágico accidente ocurrido el pasado jueves 9 de diciembre en la carretera Chiapas de Corzo-Tuxtla Gutiérrez en el que viajaban más de un centenar de migrantes ha causado gran indignación en México debido a que se han reportado 55 muertes. Un claro ejemplo de ello es el periodista César Cansino, quien no pudo evitar llorar al momento de reportar los hechos.

A través de una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Facebook, el periodista compartió algunas imágenes en video de la terrible situación que se vivía en el lugar del accidente. Sin embargo, él no pudo contener el llanto al ver la cantidad de personas muertas que se encontraban en el asfalto, lo cual catalogó como una escena dramática e inhumana.

Periodista mexicano Cesar Cancino rompe en llanto al llegar al lugar del accidente donde murieron 49 migrantes en Chiapas, México pic.twitter.com/VgbwghTn6C — CentroMultimedia (@cent_multimedia) December 10, 2021

“Esta escena es dramática. No, no, no, no puedo presentarle, hay decenas de personas sin vida detrás de la caja esta, nada más les han puesto una manta. Son chingaderas que pasan los migrantes para poder buscar una vida. Esto es inhumano, esto es una mierda”, declaró César Cansino entre lágrimas en su transmisión en vivo vía Facebook.

Saldo de 55 muertos y 105 heridos

55 muertos y 105 heridos son el resultado del accidente ocurrido en Chiapas.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, un tráiler repleto de migrantes volcó en Chiapas dejando hasta el momento 55 muertos y 108 heridos. De acuerdo a reportes oficiales, el vehículo que viajaba a alta velocidad chocó contra la pared del muro de un puente peatonal y por el peso de las personas terminó yéndose de lado.

En el lugar de los hechos quedaron tendidos los cuerpos de los fallecidos y otros se encontraban dentro del tráiler. También se podía ver a personas heridas, quienes desesperadamente clamaban por ayuda. Minutos más tarde llegaron las autoridades para cercar la zona y proporcionar servicios médicos a quien lo necesitara.

¿Cuáles son las causas de la inmigración?

Los migrantes, la mayoría provenientes de Guatemala, buscan mejorar su calidad de vida en otro país.

Los migrantes centroamericanos, la mayoría provenientes de Guatemala, cruzan el país en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, además de que huyen de desigualdades económicas, sociales y demográficas que se viven en sus países natales. La tragedia ocurrida en Chiapas ha provocado que AMLO pida a Estados Unidos acelerar el plan migratorio.

