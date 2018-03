Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Perdóname mi pequeño! Carta que acompaña el cuerpo de un bebé abandonado El cuerpo del bebé estaba envuelto en una cobija y dentro de una bolsa de plástico, en la que también se encontró una carta. La víctima es un varón que apenas tenía, aproximadamente, un par de días de nacido. Autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que junto al cuerpo del bebé hallado el pasado domingo en el Bosque de Chapultepec fue colocada una carta en la que se pedían disculpas por el acto, informó este día Reforma. “Dejaste un gran vacío en mí, perdóname mi pequeño por no poder hacer nada por ti, ni poder enterrarte dignamente, pero muy pronto estaremos los dos nuevamente. Que Dios te tenga en su santa gloria”, se lee en la carta, de acuerdo con el diario capitalino. La tarde del pasado domingo, transeúntes revisaron lo que parecía un bulto en una bolsa de plástico, que fue abandonada durante horas en una banca cerca del cruce de Paseo de la Reforma y la calle de Grutas, en la Primera Sección del Bosque. El cuerpo del bebé estaba envuelto en una cobija. Según consta en la carpeta de investigación CI-FMH-4/UIS/D/3715/10-2017, se trata de un varón de aproximadamente un par de días de nacido. Peritos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) informaron que el cuerpo no presenta signos visibles de violencia, sin embargo, sospechan que el menor pudo haber muerto por asfixia, por las características del rostro y la tonalidad de la piel. La PGJ informó se investiga el paradero de quien o quienes abandonaron el cuerpo del bebé; se analizan posibles residuos de ADN dejados sobre el papel y, además, las cámaras de seguridad en la zona están siendo revisadas, aunque se cree que ninguna pudo captar el momento en el que se cometió el abandono. “Está haciéndose la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte. A simple vista no se le observa ninguna lesión, pero habrá que esperar los resultados para ver cuál es la causa de la muerte. “Ya también pedimos los videos al interior del parque como en el exterior para poder precisar qué fue lo que pasó”, dijo el Procurador capitalino, Edmundo Garrido.

