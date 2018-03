Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- En gran parte del centro del país se vivieron momentos de incertidumbre que hasta hoy perduran y es que un sismo de magnitud 7.1 sorprendió a todos, especialmente en San Gregorio, Xochimilco donde una señora perdió su casa pero no su familia. Fue la señora Rosalba Serralde quien sufrió de una gran incertidumbre el pasado martes 19 de septiembre con el sismo. Primero Rosalba Serralde sufrió miedo por el movimiento telúrico en su trabajo. Después fue la nula respuesta de su familia cuando marcó a su casa ubicada en San Gregorio.

Perdió su casa pero no su familia

"Durante el sismo yo no estaba en casa me fui a mis labores en el trabajo. En mi casa se quedaron mis dos yernos, una de mis hijas y cuatro niños; dos de 10 años, uno de cuatro y una bebé", explicó.

"Me contaron que en el momento del sismo se cae un tanque de gas y se desprende de la conexión, mi yerno no sabe cómo se dio la explosión que lo aventó y lo quemó de piernas, brazos y su cara".

"Él dice que no siente nada, se levanta y trata de sacar a los niños. No sabe cómo pudo romper una pared para sacar a sus hijos con ayuda de otros vecinos y salir él también".

San Gregorio, pueblo olvidado

