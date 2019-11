Pequeño desfile de la Revolución mexicana causa ternura en redes sociales

La fotografía de un pequeño desfile por la Revolución Mexicana, que celebra este 20 de noviembre el 109 aniversario, ha causado gran ternura en las redes sociales.

El desfile por el 20 de noviembre se realizó a las 7:00 am de la mañana, hora de entrada de los menores a la escuela, en la ranchería El Desengaño ubicado en el municipio de Villa Corzo, en Chiapas.

Usuarios en las redes sociales escribieron sobre lo emotivo que les parecía el pequeño desfile realizado por unos pocos niños.

“Éstas imágenes me hicieron recordar mis primeros y hermosos años de educadora en cada comunidad donde trabajé! No importa si no hay público o espectadores, la esencia es el sentido que le damos a nuestra vocación y la gran recompensa lo que los niños aprenden! Viva la docencia!!”, se leía en los comentarios de la publicación.

“Felicidades Profesorpor motivar a sus alumnos para realizar este desfile , segura estoy que estuvieron felices”, escribió otro de los usuarios orgullosos al ver que no es necesario más que el amor por la patria para celebrar un hecho tan importante.

Hasta el momento los maestros de la pequeña escuela no han dado a conocer sobre lo sucedido en la pequeña ranchería ubicada en el estado de Chiapas, pero se sabe que solo tienen un pequeño salón donde pocos niños toman juntos las clases.

PATRIOTISMO POR EL 20 DE NOVIEMBRE

Aun sin mucho presupuesto para celebrar el desfile del 20 de noviembre por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, las redes admiraron a los pequeños y a sus maestros por inculcares el patriotismo mexicano.

Recordemos que a las 11:00 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en compañía de su gabinete encabezó el desfile por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).