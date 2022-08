Pensión IMSS: ¿Cómo reclamar los pagos de mensualidades no cobradas?

La Pensión IMSS se paga cada inicio de mes pero en caso de que el jubilado no pueda ir a cobrar o retirar el monto, este puede acumularse. Si este es tu caso debes saber que la pago de la mensualidades no cobradas se te pueden realizar en una sola exhibición.

Para poder cobrar es necesario realizar un trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que saldo pendiente será reconocido. Este proceso es completamente gratuito y no generará ningún cobro de comisión al retirar.

En caso de que no hayas podido cobrar tu mensualidad de la pensión en algunos de los meses pasados, el saldo seguirá intacto y no tendrás que recurrir a ningún procedimiento legal, pero si el saldo no está reflejado en tu cuenta debes realizar el trámite.

¿Cómo reclamar el pago de mensualidades no cobradas de Pensión IMSS?

El trámite es gratuito.

Antes de iniciar con el trámite, debes tener cumplir una serie de requisitos establecidos por las autoridades del Seguro Social para poder recuperar los pagos que no fueron cobrados a tiempo. Los documentos que debes tener a la mano son:

Identificación Oficial

Número del Seguro Social

RFC

Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión

Este último documento deberá ser llenada por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el proceso de reclamo y se entregará para tu firma. Recuerda que el trámite se realiza de manera presencial en tu Unidad de Medicina Familiar o en la Subdelegación más cercana.

¿Cómo se calcula la Pensión IMSS Ley 1973?

La pensión se cobra a inicios de mes.

La Pensión IMSS que recibirá cada trabajador al jubilarse puede variar. Para conocer la cantidad promedio debes multiplicar tu salario diario base de cotización del año que deseas calcular, multiplicarlo por 365 días y dividido entre 12 meses. El IMSS tomará en cuenta, para calcular tu pensión, las últimas 250 semanas que cotizaste.

