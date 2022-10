Pensión IMSS: Adultos mayores que no reciben pago de jubilación

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que en México, muy pocos adultos mayores tienen acceso a un pago por jubilación de la Pensión IMSS, según indicaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esto, pese a que tuvieron una vida laboral durante muchos años.

Lamentablemente en el país hay muchas dificultades para encontrar una jubilación, esto quiere decir que es complicado hallar un trabajo en el que puedan generar antigüedad en el Instituto Mexicano Seguro Social, para que cuando se retiren tengan acceso a un pago fijo mensual.

Ante la proximidad del pago de la pensión, dimos a conocer que se atrasó el depósito en octubre, por lo que millones de beneficiarios tendrán que esperar para recibir su dinero.

Adultos mayores que no reciben pago por jubilación

Millones de adultos mayores no generan antigüedad

De acuerdo con las autoridades del INEGI, existen algunos patrones en los adultos mayores que no tienen acceso al pago por jubilación de la Pensión IMSS 2022, mismos que tienen que ver con que existe cierta discirminación hacia el sector mayor de la población, además que muchos trabajadores buscan salir adelante por su cuenta.

“La discriminación que obstaculiza por parte de las personas mayores a un empelado asalariado, como del deseo de estas personas de trabajr de manera independiente”.

Quienes no reciben pago por jubilación, curiosamente son quienes no tienen una relación laboral vigente; la población no activa económicamente representa a 12 millones 110 mil 210 personas, según cifras del Inegi en el segundo trimestre de 2022.

¿Cuánto es la Pensión del IMSS?

El pago de la pensión cambia para cada trabajador

La cantidad depende de la aportación que se haya hecho por trabajador, es decir, el monto no será el mismo para todos, pero, quienes estén bajo la Ley del Seguro Social y su monto mensual será equivalente a un salario mínimo general de la CDMX.

