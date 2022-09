Pensión IMSS: 5 razones por las que puedes perder tu derecho a la pensión.

El jubilarse con una buena pensión es el sueño de muchos trabajadores en México; sin embargo, existen algunos motivos que podrían hacer que pierdan su derecho a la Pensión del IMSS.

Cuando llega el momento de jubilarse, hay ciertas cláusulas que, si no tomamos en cuenta, pueden impedir el cobro de tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí te decimos cuáles son las razones por las que te podrían negar este derecho.

1. No cumples con las semanas cotizadas

Actualmente en 2022, el mínimo de semanas cotizadas solicitadas por el IMSS ES DE 775 y la edad para solicitar la pensión es de 65 años. Así que si cotizaste menos del equivalente a 14.8 años deberás esperar más tiempo. No olvides que cada año incrementan 25 semanas para llegar al límite de 1,000 semanas de cotización en el 2031, o 19.2 años de trabajo formal.

2. Sin vigencia en tus derechos

El no estar vigente en tus derechos es otro motivo habitual que se da al dejar de cotizar ante el IMSS. En esta situación, se otorga un tiempo de gracia equivalente a la cuarta parte de las semanas cotizadas. Esto quiere decir que, si cotizaste durante 1,000 semanas, tienes hasta 250 semanas para solicitar tu pensión. Entre más grande sea la cantidad de semanas, más tiempo conservas tus derechos, y viceversa, menos semanas, menos tiempo para conservar tus derechos.

3. Morir en activo sin semanas mínimas

Igualmente, puedes perder el derecho de solicitar la pensión si el trabajador fallece antes de cumplir las 150 semanas cotizadas, mismo que perjudicará de forma directa a su pareja, porque la pensión por viudez se cancela. A menos de que se trate de muerte por riesgo de trabajo, pues no se necesita un mínimo de semanas.

4. Trabajar nuevamente sin aviso al IMSS

No es imposible volver a trabajar y estar pensionado, debes cumplir con normas para no arriesgar tu pensión como es el esperar seis meses desde tu pensión para trabajar otra vez, ganar menos del 50% de tu último salario, no ocupar la misma posición de trabajo.

5. No lograr el mínimo por pensión de invalidez

Si el trabajador sufre invalidez que no es generada por su actividad laboral, se debe cumplir con al menos 250 semanas de cotización a la fecha del dictamen médico, pero esto puede depender según sean las condiciones del trabajador. En dado caso, es preferible haber cotizado por lo menos 4.8 años.

Así, se evitan situaciones que podrían hacer que pierdas tu derecho a pensión del IMSS y tomar en cuenta otras alternativas para complementar tu jubilación, como, por ejemplo, los planes personales de retiro.