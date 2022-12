Pensión IMSS 2023: ¿Por qué cambiaron la fecha del primer pago?

Muchos beneficiarios de la Pensión IMSS se están preguntando cuándo caerá el primer depósito del 2023, esto después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modificara la fecha inicial del pago.

Por este motivo, si eres un adulto mayor, o conoces a algún pensionado por esta institución de salud, te contamos cuál será la fecha exacta en la que podrán ver reflejado su depósito de enero.

¿Cuándo depositarán la pensión IMSS?

La pensión del IMSS, en la mayor parte de los meses, se deposita el primer día hábil de cada mes, de acuerdo con el sitio oficial de la institución, tal como ocurrió con el pago de diciembre.

No obstante, debes tener en cuenta que el primero de enero es considerado un día en el que no se trabaja, por lo cual los bancos no estarán brindando servicio al ser Año Nuevo, por lo cual la pensión se depositará hasta el 2 de enero.

A partir de este día podrás acudir a cobrar tu pensión, recuerda que esta se deposita directamente en la cuenta bancaria a nombre del pensionado que se proporcionó al realizar el trámite.

¿Qué hacer si no cayó el pago?

Si pasa la fecha que estaba fijada para que cayera el pago de tu pensión y no lo ves reflejado en tu cuenta, no te preocupes, ya que puedes solicitar información sobre tus depósitos a través de una llamada telefónica.

Para ello debes marcar el número gratuito 800 623 23 23, una vez que la operadora responda se te dará un menú. Elige la opción 3, para “Pensionados” con la cual se te comunicará con un representante del Seguro Social.

¿Habrá aumento en 2023?

A partir de enero del 2023, algunos de los pensionados del Seguro Social podrán ver un aumento en sus pagos, debido al aumento en el salario mínimo que se aprobó durante este año.

De esta forma, solo las personas que reciban la pensión mínima garantizada del IMSS podrán recibir un aumento del 12.8 por ciento en sus pagos, ya que el cálculo del depósito de esta se realiza con base al salario mínimo.

Por lo anterior, en enero de 2023 las personas de la pensión mínima garantizada podrán cobrar 6 mil 583 pesos, y no 5 mil 836 pesos, ya que tendrán el beneficio del aumento.

