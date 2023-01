Pensión Bienestar: ¿Qué cajeros automáticos aceptan la tarjeta del Bienestar?

Si quieres cobrar tu pensión Bienestar pero no hay ningún cajero de este banco cerca, no te preocupes, puedes retirar tu dinero o consultar tu saldo en los cajeros automáticos de otros bancos. Algunas instituciones bancarias no cobran comisión por retirar dinero de la tarjeta Bienestar, pero otras sí, por eso en La Verdad Noticias te revelamos todo lo que debes saber al respecto.

De entrada, es importante aclarar que la Tarjeta del Bienestar es solo el medio por el que los beneficiarios de este tipo de programas sociales pueden hacer uso de sus recursos a través de los llamados Bancos del Bienestar. Si deseas localizar el tuyo te invitamos a entrar a la página del banco para ubicar el más cercano a tu domicilio.

Y es que desde inicio de este año, el gobierno mexicano tiene la intención de unificar el uso de las Tarjetas del Bienestar a través de sus bancos establecidos y así dejar de depender de otras instituciones. Sin embargo, esto no significa que no puedas usar tu tarjeta en otros cajeros.

¿Cuáles son los cajeros que aceptan la Tarjeta del Bienestar?

Puedes cobrar tu pensión bienestar en múltiples bancos

Antes de mencionar a los cajeros que aceptan la Tarjeta del Bienestar es importante mencionar que el gobierno federal tiene un convenio con tres instituciones financieras que permite a los beneficiarios retirar efectivo sin pagar ningún tipo de comisión. Estos son:

Banjercito

Banco Azteca

Banorte

Ahora bien, si cuenta con una Tarjeta del Bienestar pero tienes cerca ningún Banco del Bienestar o alguno de los antes mencionados, en estos cajeros podrás hacer tu tarjeta pero con una comisión por retiro de efectivo y consulta:

Banamex: consulta de saldo 10 pesos - retiro de efectivo 26.50 pesos

BBVA: consulta de saldo 0 pesos - retiro de efectivo 29.50 pesos

Santander: consulta de saldo 12 pesos - retiro de efectivo 30 pesos

HSBC: consulta de saldo 10.75 pesos - retiro de efectivo 30.90 pesos

Banco del Bajío: consulta de saldo 10 pesos - retiro de efectivo 20 pesos

Inbursa: consulta de saldo 6 pesos - retiro de efectivo 15 pesos

Scotiabank: consulta de saldo 10 pesos - retiro de efectivo 30 pesos

Banregio: consulta de saldo 7 pesos - retiro de efectivo 25 pesos

¿En qué establecimientos aceptan la Tarjeta Bienestar?

La pensión Bienestar es para adultos mayores de 65 años

Incluso, la Tarjeta del Bienestar es aceptada en otro tipo de tiendas de autoservicio como:

Oxxo

Soriana

Chedraui

Bodega Aurrerá

Office Depot

Suburbia

Walmart

Recuerda que en estos últimos lugares también se cobra una comisión por retirar dinero con tu tarjeta de la Pensión Bienestar, pero el monto de la comisión dependerá del establecimiento.

