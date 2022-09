Pensión Bienestar: Estos son los requisitos para solicitar el apoyo económico.

La Pensión Bienestar es un apoyo económico de 3 mil 850 pesos bimestrales que brinda el Gobierno de México a los adultos mayores que cumplan con ciertos requisitos. Aquí te decimos cuáles son.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que en un inicio la Pensión Bienestar para Adultos Mayores sólo estaba dirigida para las personas mayores de 68 años que no estuvieran acceso a un sistema de protección social, sin embargo, a mediados del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la edad para solicitar esta pensión bajaría a 65 años y que los beneficios de este programa se extenderían para los adultos mayores que estén pensionados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Requisitos para solicitar la Pensión Bienestar

Si piensas solicitar ser beneficiario de la Pensión Bienestar en el próximo periodo de incorporaciones debes saber que tienes que contar con los siguientes documentos para poder realizar tu registro:

Para las personas adultas mayores indígenas documento que demuestre residencia en alguno de los municipios catalogados como pueblos indígenas.

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente que puede ser la credencial para votar.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses

Para las personas de 65 a 67 años inscritas en el Padrón de derechohabientes del ejercicio 2018, sólo se necesita estar activos en el padrón.

Teléfono de contacto

¿Ya hay fecha para el próximo periodo de incorporaciones a la Pensión Bienestar?

El pasado lunes 15 de agosto concluyó el periodo de incorporaciones de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, en el cual, se inscribieron todas las personas que cumplieron o cumplen 65 años o más durante los meses de julio y agosto de 2022, sin embargo, este no será el último periodo de incorporaciones del año, debido a que se tienen contemplados al menos dos periodos más, aunque todavía no se han dado a conocer la nuevas fechas para solicitar ser beneficiario de este programa, no obstante, de manera tentativa se espera que sea durante el mes de octubre cuando se incorporen a las personas que cumplen 65 años o más durante los meses de septiembre y octubre, además de los rezagados.

¿Tienes más dudas sobre la Pensión Bienestar?

En caso de que tengas alguna otra duda más específica sobre el funcionamiento del programa se recomienda dirigirte a la página web oficial de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la cual, se encuentra en el siguiente link gob.mx/bienestar o si lo prefieres también puedes pedir información a través de la Línea del Bienestar (800 639 42 64).