Pensión Bienestar: Estos son los módulos para cambiar la tarjeta en CDMX.

La Secretaría del Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México anunciaron este lunes el programa de entrega de más de 852 mil tarjetas para que los adultos mayores cobren la Pensión del Bienestar.

Las autoridades del Gobierno de México pondrán a disposición 64 módulos para que los adultos de 65 años en adelante reciban su nueva tarjeta entre el 5 de diciembre de este año y el 15 de abril de 2023.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, anunciaron el inicio de la transición de los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores al Banco del Bienestar.

“Esta es una tarea que ha encomendado el Presidente de la República a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y nosotros vamos a estar apoyándola (...) Es muy importante esta información, que nos ayuden a dar esta información del cambio o la entrega más bien, de tarjetas del Banco del Bienestar a todos los adultos mayores que aún no la tienen, para que puedan recibir su pensión en la tarjeta del Banco del Bienestar”, señaló la mandataria capitalina.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que las tarjetas bancarias, a través de las cuales actualmente cobran su pensión 852 mil 929 -del millón 200 mil- beneficiarios del Programa, serán sustituidas por una nueva tarjeta del Banco del Bienestar, con el objetivo de cumplir con la encomienda del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de ampliar la cobertura de este banco para llegar a 2 mil 700 sucursales.

“Esta estrategia es para quien ya tiene su pensión y la cobra a través de un banco privado, entonces la instrucción es cambiar la tarjeta para que todos sean cuentahabientes del Banco del Bienestar (...) en donde no les cobrarán comisión por consultas, saldos y retiro de efectivo en esta sucursales”, compartió.

Los adultos mayores recibirán su tarjeta entre el 5 de diciembre de este año y el 15 de abril de 2023 en alguno de los 64 módulos ubicados en las 16 Alcaldías de la ciudad, de lunes a sábado, de las 10:00 a las 16:00 horas, y deberán presentar una identificación vigente, que puede ser la credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o alguna carta de identidad o la credencial de INAPAM; acta de nacimiento; CURP; comprobante de domicilio no mayor a seis meses; y un número de teléfono celular.

Montiel Reyes detalló que, por cuestiones técnicas, el pago en la nueva tarjeta se depositará al siguiente bimestre de su trámite, por lo que recomendó que quienes tengan una tarjeta de otros bancos la conserven pues seguirá siendo válida.

“¿Debo guardar mi tarjeta anterior? La respuesta es sí, que no la entregan, no nos la tienen que entregar porque –como aquí lo dijimos–, son tarjetas de distintos bancos y ellos pueden tener todavía saldo en su tarjeta y ese es su recurso. No vamos a hacer un traspaso institucionalmente al Banco del Bienestar, esa es su tarjeta y ellos se quedan con ella para conservar su saldo. Y algunos de ellos reciben ahí su pensión del ISSSTE o del IMSS y esa tarjeta nos la dieron para que les depositáramos la pensión del Bienestar, por eso no deben de entregarla porque ellos la seguirán utilizando”, precisó.

Los beneficiarios de este Programa que requieran aclarar dudas, añadió, tendrán a su disposición la página electrónica www.gob.mx/bienestar, al tiempo que recibirán una visita domiciliaria aproximadamente ocho días antes de la fecha de entrega que les corresponda.

La delegada de Programas para el Bienestar de la Ciudad de México, Estefany Correa García, señaló que todos los trámites son completamente gratuitos y tienen que realizarse de forma directa y sin intermediarios. Sin embargo, en casos de enfermedad o discapacidad, serán los familiares quienes puedan ayudar a los derechohabientes.

“Algún familiar puede hacer el trámite, llevar los documentos y todo para que posteriormente agendemos la visita al domicilio, porque hay un principio muy importante que no debemos de romper, que la tarjeta se le debe entregar al derechohabiente en persona”, comentó.

El plan de ampliación específico para la Ciudad de México del Banco del Bienestar contempla 64 nuevas sucursales con una infraestructura de tres cajas, tres cajeros automáticos y un patio bancario más grande, que, sumadas a las 27 sucursales tradicionales, darán una fuerza de operación de 91 bancos.

¿Dónde se ubican los módulos en la Ciudad de México?

Álvaro Obregón

Estadio Olímpico Universitario

Parque El Ochito

Jalalpa Tepito

Azcapotzalco

Alameda Norte

Victoria de las Américas

Azcatl-Paqui

Faro Azcapotzalco

Benito Juárez

Alberta Olímpica

Superissste de Vértiz

Parque Rosendo Arnaiz

DIF Recreativo

Coyoacán

Parque Cantera

Alameda Sur

Parque Frida Kahlo

Cuajimalpa

Salón Comunal Acopilco

Explanada Alcaldía

Campo Ejidal 1

UAM Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Revolución

Plaza de las Tres Culturas

Plaza Santo Domingo

Foro Lindbergh

Monumento a Lázaro Cárdenas

Gustavo A. Madero

Futurama

Teatro Carlos Colorado

Explanada de la Alcaldía

Hermanos Galeana

Parque del Mestizaje

Iztacalco

Faro Cultura Iztacalco

Centro Social y Deportivo San Pedro

DIF Ricardo Flores Magón

Parque Acteal

Iztapalapa

Santa Cruz Meyehualco

Utopía Teotongo

Explanada de la Alcaldía

Utopía Tezontli

Deportivo Francisco I. Madero

Utopía Aculco

Magdalena Contreras

Explanada San Nicolás Totolapan

Escuela Superior de Guerra

Miguel Hidalgo

Hospital Militar Chivatito

Refinería 18 de marzo

Cancha Lomas de Sotelo

Milpa Alta

Explanada Tecomitl

San Pablo Oztotepec

Explanada de la Alcaldía

Tláhuac

Plaza Emiliano Zapata

Bosque de Tláhuac

Centro Social de Barrio

Tlalpan

DIF Ajusco

Belvedere

Leona Vicario

Instituto Nacional de Medicina Genómica

DIF Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Centro Cultural Venustiano Carranza

Deportivo Oceanía

Alameda Oriente DIF Adolfo López Mateos

Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco