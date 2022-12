Pensión Bienestar: Estos son los adultos mayores que no tendrán pago en enero

A pesar de que muchos adultos mayores de 65 años esperan la Pensión Bienestar, no todos los inscritos en esta van a poder lograr hacer el cobro económico en el primer mes de este año.

A pesar de esto, más de 10 millones de adultos mayores de 65 años quedarán habilitados a cobrar un nuevo bimestre de esta pensión.

Aquí, en La Verdad Noticias, vamos a detallarte a que se debe esta imposibilidad y cuáles son los sectores de los adultos mayores que no podrán realizar el cobro de la pensión.

¿Qué adultos mayores no cobrarán la pensión?

La Pensión Bienestar, este año 2023, va a llegar con buenas noticias porque habrá un aumento a 4 mil 800 pesos, mismos que no podrán ser cobrados por todos los beneficiarios por dos razones importantes.

Primero, los adultos mayores que recibían el apoyo por parte del banco Citibanamex, fueron llamados por la Secretaría del Bienestar porque buscaban cambiar el método de depósito y no retiraron su tarjeta del Banco del Bienestar (Bansefi) o aún no tiene la tarjeta, así que esto significa que quienes no han hecho el trámite, tienen que comenzarlo urgentemente.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría del Bienestar, el proceso terminará el día 15 de abril del año siguiente, y bajo ese contexto es necesario que quienes cuenten con la tarjeta de Citibanamex y otras liquidadoras cuenten con la tarjeta más nueva en el lapso de tiempo más rápido posible, porque será en esa recibirán el depósito.

Hasta el momento, no existe una fecha definitiva para hacer el trámite de nuevo para cambiar el método de cobro de la Pensión, sin embargo se espera que sea entre los primeros días del año, cuando los trabajadores del estado vuelvan a trabajar en sus puestos correspondientes.

¿Qué es la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es un programa de gobierno que ya cuenta con carácter constitucional en el que a los adultos mayores se les da una pensión no contributiva que ayuda a mejorar las condiciones de vida, y permite también el acceso a la protección social.

Los requisitos para solicitar esta pensión son:

Acta de nacimiento.

Documento de Identificación vigente:

Credencial para votar o Pasaporte vigente o Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

