Pensión Bienestar 2023: Por este motivo puedes perder el pago de adultos mayores

La Pensión Bienestar es un programa destinado a los adultos mayores de México, sin embargo, a partir del próximo año habrá nuevas reglas para los beneficiarios y entre se indica el motivo por el que estos podrían perder el primer pago de la Pensión Bienestar 2023.

Lo primero que debes saber es que para 2023, los beneficiarios de este programa de Gobierno recibirán un monto mayor debido al aumento del 25 por ciento que anunciaron las autoridades, por lo que el primer pago será por la cantidad de 4 mil 800 pesos de forma bimestral.

También para el próximo año, la Secretaría del Bienestar anunció que se realizará el cambio de la tarjeta de pago a los beneficiarios a fin de que todas aquellas personas inscritas al programa puedan recibir el apoyo económico en los plásticos emitidos por el Banco del Bienestar.

¿Cómo se puede perder la Pensión Bienestar?

El apoyo económico está destinado para adultos mayores.

Aquellos beneficiarios que cobran a través de las mesas de pago o que tienen una tarjeta emitida por un banco diferente al Banco del Bienestar, deberán realizar el cambio del plástico, en caso de no realizar el trámite corren el riesgo de no poder seguir cobrando este apoyo económico.

Es decir, necesitas acudir a cambiar tu tarjeta de la pensión para que puedas seguir cobrando tu pago de manera ordinaria. En caso de no realizar el cambio a tiempo no te quitarán el apoyo, sin embargo, no podrás recibir el dinero del pago hasta contar con el nuevo plástico vigente.

¿Cuándo se deposita la Pensión de Bienestar 2023?

El próximo pago será en enero de 2023.

La Pensión Bienestar se deposita de manera bimestral a aquellas personas inscritas al programa de Gobierno. El siguiente pago será hasta enero y corresponderá al bimestre de enero-febrero, el primer pago de la Pensión Bienestar 2023 será por la cantidad de 4 mil 800 pesos.

