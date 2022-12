Pensión Bienestar 2023: Estos adultos mayores cambiarán de tarjeta en enero.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar que cobran a través de otras liquidadoras ajenas al Banco del Bienestar (Bansefi) tenían el día de hoy como fecha límite de 2022 para recoger su nueva tarjeta. Sin embargo, el operativo se reanudará en enero de 2023.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, lanzó la convocatoria desde el pasado 5 de diciembre, para que todos los derechohabientes a los que se les deposita su pensión en Citibanamex, acudan a los más de dos mil sedes en la República Mexicana, para que se les haga entrega de su nueva tarjeta BanBien; esto como parte del proceso de bancarización que estará finalizando a mediados del próximo año.

Sin embargo, según explica el delegado Manuel Huerta, los servidores de la nación suspenden este proceso ya que tomarán sus vacaciones de invierno a partir del próximo martes 19 de diciembre. A pesar de ello, ya también han anunciado cuáles adultos mayores cambian de banco en enero una vez que reinicie el operativo para la entrega de plásticos de la Pensión Bienestar 2023, que dispersará 4,800 pesos con el aumento del 25 por ciento.

Adultos mayores que cambian tarjeta para pago de Pensión Bienestar 2023 en enero

Desde que se reaunden las actividades de la Pensión Bienestar 2023 a principios del mes de enero, los adultos mayores que cambian su forma de pago serán aquellos a los que se les deposita en Citibanamex y Banorte. Así lo confirmó un coordinador del Bienestar en CDMX a través de un audio.

Cabe recordar que, hasta que no se haga oficial la convocatoria, los beneficiarios recibirán su pago incial por 4,800 pesos en el banco dónde regularmente se les deposita. Ariadna Montiel explicó que el saldo no se verá reflejado inmediatamente en la nueva tarjeta del Bienestar, si no que se estará abonando en el siguiente bimestre, a partir de que los beneficiarios la recogen, es decir, que si acuden ella en enero, el primer depósito hasta el operativo de marzo.

Las autoridades recuerdan que cambian de banco de manera gradual haciendo énfasis en que los adultos mayores inscritos en la Pensión Bienestar 2023 no deben entregar su otra tarjeta, ya que en él se les seguirá abonando su pensión IMSS o ISSSTE. Aunque en los bancos listados para la convocatoria en enero, sí se suspenderán los depósitos del apoyo económico por 4,800 pesos bimestrales.

