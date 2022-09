Pensión Bienestar 2022: ¿Qué hago si no puedo retirar mi pago?

El depósito correspondiente al pago del bimestre septiembre-octubre de la pensión Bienestar 2022 ya ha sido depositado a la tarjeta bancaria de los adultos mayores que son beneficiarios, sin embargo hay quienes han tenido problemas a la hora de cobrar el apoyo, afortunadamente las autoridades del programa ya han dado una respuesta ante esta situación.

Los depósitos se estuvieron realizando el pasado fin de semana, de tal forma que para el lunes 5 de septiembre todos los beneficiarios ya debían tener sus pagos de 3,850 pesos reflejado, sin embargo algunos adultos mayores han acudido al banco y el dinero no se ha visto reflejado o bien no han podido cobrarlo.

Es importante mencionar que hasta el momento solo se ha realizado el depósito de 3,850 pesos y hace falta el pago retroactivo que están esperando los nuevos beneficiarios que apenas están recibiendo su tarjeta; es precisamente esta cantidad la mínima que los abuelitos deberían de ver reflejada en su cuenta, sin embargo algunos aseguran que tienen una cantidad menor, por lo que no han podido retirar el dinero de sus cuentas.

Cabe indicar que ya hay una nueva forma para confirmar los depósitos, lo que evitará que los adultos mayores vayan en vano al banco.

¿Qué hago si no puedo retirar mi pago de la pensión Bienestar 2022?

El pago de la pensión debió verse reflejado desde el 5 de septiembre

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, los adultos mayores que no han podido cobrar su pensión porque les muestra que no hay saldo suficiente o porque no hay en sus cuentas por lo menos los 3,850 pesos, deben reportar la situación directamente con la institución bancaria a la que pertenezca su tarjeta.

Al llamar al banco los abuelitos deberán verificar en su estado de cuenta si el depósito llegó completo, si fue así y el dinero “desapareció” se tiene que solicitar una aclaración.

En caso que la tarjeta sea del Banco Bienestar, los adultos mayores deberán comunicarse al número 800 63 94 264 para realizar el reporte y dar seguimiento al problema.

¿Cuándo me entregan mi tarjeta de Bienestar 2022?

Los adultos mayores que se registraron recientemente ya están recibiendo sus tarjetas

Las personas que nacieron en los meses de julio a agosto y se registraron a la Pensión Bienestar 2022 recibirán sus tarjetas del 1 al 15 de septiembre, mientras que aquellos que nacieron de septiembre a noviembre, podrán recoger su tarjeta del 1 al 15 de noviembre.

