Pensión Bienestar 2022: ¿Por qué algunos beneficiarios aún no reciben el pago?

La Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzó a depositarse desde el 5 de septiembre; sin embargo, muchos adultos mayores no han visto reflejado el pago. Aquí te decimos por qué y cuándo se te depositará el apoyo económico.

Con una inversión social de 46 mil millones de pesos, el pago del bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar 2022 comenzó a realizarse también en localidades sin banco desde el pasado martes, beneficiando así a más de 12.1 millones de adultos mayores.

En total, recibirán el pago de 3 mil 850 pesos alrededor de 10.5 millones beneficiarios de la Pensión del Bienestar, mientras que 983 mil con discapacidad permanente se les entregará la cantidad de 2 mil 800 pesos.

La Pensión Bienestar es un programa social dirigido a la población mexicana de 65 años o más, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida a ese sector del país a través de un pago bimestral; el depósito correspondiente a septiembre-octubre ya está en marcha, aunque faltará todavía por hacer otro más en este 2022.

La idea es que los adultos mayores cuenten con el dinero suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que anualmente miles de personas de la tercera edad se suman al programa social. El último periodo de registro finalizó el pasado 15 de agosto del 2022.

¿Por qué algunos adultos mayores aún no reciben el pago de la Pensión Bienestar?

Si ya checaste el saldo de tu tarjeta y todavía no recibes el pago de este bimestre no te apures, ten paciencia y no te desesperes, pues uno de los principales motivos por el cual los beneficiarios de 65 años o más aún no reciben su apoyo es porque se les estará entregando por medio de operativos de pagos, además de que los mismos se realizan de manera gradual

Es decir, si vives en localidades donde no hay instituciones bancarias debes estar al pendiente de las fechas del operativo de la Pensión Bienestar para recibir tu recurso, mientras que si el apoyo te llega a tu tarjeta deberás esperar tu depósito en estos próximos días.

Es indispensable que estés al pendiente de las fechas de los operativos de pago, pues mientras en depósito a tarjeta no hay límite para que cobres tu Pensión Bienestar, en los operativos sí dependes de los días establecidos.

Si tienes dudas, llama a la Línea del Bienestar: 800 900 2000, elige la opción 1, proporciona el número de tu tarjeta del Bienestar, ingresa tu año de nacimiento o la del beneficiario y listo, así podrás saber si ya cuentas con tu apoyo, correspondiente a septiembre-octubre.