Pensión Bienestar 2022: Por este grave error no llegó el pago de noviembre

Las autoridades han explicado por qué fue fallido el operativo del último pago de la Pensión Bienestar 2022 correspondiente al bimestre de noviembre a diciembre, pues los adultos mayores incorporados al programa y que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar (Bansefi), señalaron que les fue imposible obtener su dinero.

Este problema ocurrió previamente en los bimestres de julio y septiembre, ya que los adultos mayores reportaron a través de distintos medios que no pudieron obtener el cobro de 3 mil 850 pesos e incluso, una dispersión incorrecta de su apoyo económico.

En cuanto a los adultos mayores que esperan el nuevo plástico, y para esto, en La Verdad Noticias dimos a conocer cómo se puede saber si ya llegó la tarjeta de pago ya que con eso evitamos retrasos de depósito.

Miles de adultos mayores no pudieron retirar su dinero debido a problemas en los cajeros automáticos e incluso a errores de dispersión, impidiendo que los derechohabientes puedan cobrar su depósito de la Pensión Bienestar 2022.

“Fui al cajero de Coppel y no me dio nada, que alguien me explique, por favor”, se lee en los comentarios.