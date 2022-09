Pension Bienestar 2022: Por este error no han depositado el pago de septiembre.

El pago correspondiente al mes de septiembre de la Pensión Bienestar 2022 comenzó a dispersarse el pasado fin de semana; sin embargo, al día de hoy muchos adultos mayores no han visto reflejado el apoyo económico en su cuenta debido a un error.

Es importante mencionar que hasta el momento, solo se ha realizado el depósito del bimestre, que es de 3,850 pesos, y no el pago retroactivo que están esperando aquellos nuevos beneficiarios que apenas recibieron su tarjeta; es así que dicha cantidad es la mínima que debería de estar en la cuenta, pero según algunos adultos mayores, dichos recursos no se reflejan al momento de querer retirarlos, o se les muestra una cantidad mucho menor, por lo que no han podido cobrar su Pensión Bienestar 2022 en este mes de septiembre.

Cabe recordar, que en el Comunicado 075 de la Secretaría del Bienestar detalla que desde el lunes 5 de septiembre, inició la la dispersión a 12.1 millones de derechohabientes que cobran a través de su tarjeta del Bienestar u otro banco. Aunque dejan claro que el proceso se realiza de manera paulatina, es el propio Bansefi el que confirma a través de un mensaje en sus redes sociales, que existe un error por el cuál no depositan el recurso y no puede ritarse en sus cajeros.

Por este error no depositan pago de la Pensión Bienestar 2022 a adultos mayores en septiembre

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, ya depositan el pago de la pensión a adultos mayores correspondiente al bimestre de septiembre y octubre se dispersó desde hace unos días pero no se está reflejando en las cuentas bancarias debido a que hay un error en el sistema.

“Recientemente se han presentado inconvenientes en algunas cuentas de beneficiarios de los programas sociales. Ante es situación se informa que se está trabajando para reestablecer a la brevedad el servicio d ellos cajeros automáticos. Tu dinero está seguro y los retiros en efectivos que no fueron recibidos por esta vía serán reintegrados en cuanto el sistema esté reestablecido”, indicó la Secretaría del Bienestar a los adultos mayores que reportaron problemas con su pago de la Pensión Bienestar 2022.

Es así que con esta respuesta por parte de la autoridades de la Pensión Bienestar 2022, se espera que los adultos mayores, en los próximos días, puedan ver su pago de 3,850 pesos que se depositaron en este mes de septiembre y que es el correspondiente al quinto bimestre del año. Si el error en el sistema persiste, se recomienda que los beneficiarios reporten la situación directamente con la institución bancaria emisora de la tarjeta.

En caso de que la tarjeta sea del Banco del Bienestar, los adultos mayores tendrán que comunicarse a la Línea del Bienestar, al número 800 63 94 264 para realizar el reporte y dar seguimiento al problema en cuestión con su Pensión Bienestar, pero se recalca, que deben esperar unos días para que puedan visualizar el pago, ya que además de que les depositan gradualmente hay que aguardar a que el sistema vuelva a funcionar correctamente.