Penélope Records y el imperfecto arte de editar en un formato que "estaba" muerto, el cassette

La última vez que reproducí un cassette tenía alrededor de 11 años y debió ser alguno de Ricchi e Poveri o Mecano, porque eso era lo que escuchaba mi mamá y, por ende, mi legado musical en ese entonces. Tuvieron que pasar 17 años para que mis manos vuelvan a tener no sólo uno, sino tres cassettes. Eso sí, de un género musical más punk que las canciones poperas y/o románticas que me ofrecían Ricchi e Poveri y Mecano.

El responsable de que en esta ocasión no haya comprado el tradicional disco compacto, ha sido Penélope Records, un sello independiente de Pachuca, Hidalgo, que lleva poco más de un año editando cassettes bonitos y de muy buena calidad, lo cual ha hecho que muchas más bandas los volteen a ver. Big Spin, la mítica banda de punk rock de la Ciudad de México, los eligió para editar su más reciente material homónimo.

Los cassettes, de quienes se creían muertos, están más vivos que nunca.

Gracias a Big Spin conocí Penélope Records y a Abner Gómez, una de las mentes maestras detrás de este proyecto que vio la luz un 4 de agosto de 2018, y que de manera amable me concedió una entrevista telefónica para saber un poco más de este sello independiente que está realizando un trabajo que poco o nada le envidia al tradicional y desahuciado disco compacto.

Los ingredientes principales para que se cocinara Penélope Records, según Abner, fue que tanto él, como su amigo Luis, la otra mente maestra del proyecto, son melómanos y coleccionistas confesos, además de que comparten el fino gusto por las ediciones limitadas. Todo esto los impulsó a crear un sello independiente que trabaja con un formato que muchas personas daban por muerto, el cassette.

Aunque muchos han cuestionado la propuesta de Penélope Records de editar en un formato viejo, Abner asegura que no todos comprenden el trasfondo de lanzar un cassette. “No se dan cuenta de que van a tener algo coleccionable de su banda favorita. No se dan cuenta que tendrán una pieza de las cuales existirán sólo 50 o 100 copias”, aunque también confiesa que a muchos se les hace algo curioso.

Pese a las desventajas de editar en cassette, si así se le quiere llamar, Penélope Records ha logrado más de 35 lanzamientos, pero al igual que cualquier banda en sus inicios, tuvieron que picar piedra para darse a conocer. “Fuimos tocando las puertas con varias bandas, muchos nos dijeron que sí y otros nos dijeron que no. Y aunque muchos nos dejaron en visto, por esos grupos que nos dieron la oportunidad, estamos donde estamos”.

Después de los 10 primeros lanzamientos, donde ellos eran los que se acercaban a las bandas, “se empezó a correr la voz de que existía un sello independiente de cassettes que estaba haciendo las cosas bien, de manera profesional. Esto provocó que otros grupos nos empezaran a buscar y a preguntar qué onda con los cassettes”, recuerda Abner, al otro lado de la línea telefónica y a más de mil kilómetros de distancia.

Y la voz se corrió no por casualidad, si no por la dedicación, la pasión y el amor que Luis y Abner le han inyectado a Penélope Records, lo cual se ve reflejado en el trabajo final: un cassette bonito, profesional y que poco o nada le envidia al disco compacto original, donde el plus, como recalca Abner, es que está grabado en tiempo real, algo que otros sellos del país no hacen, ya que graban con duplicadora, lo que hace que el volumen sea variable.

“Cuando tú reproduces un cassette que está grabado en duplicadora, el volumen es variable, se sube, se baja; se pierden frecuencias, no tienes las aguadas y a veces hasta suena opaco. Pero cuando lo grabas en tiempo real y lo reproduces, va a sonar bien, sonará lo más parecido al disco compacto”.

Y es que editar un cassette es una labor artesanal por la impresión del arte, la cual es trabajada por la propia banda, pero también es imperfecta por los ruidos “naturales” que tiene, pero que enamora y endulza a aquellos que crecieron oprimiendo REC con los primeros acordes y STOP con los últimos, y que pese a que obtenían canciones a las que les faltaban preciosos segundos iniciales, igual y eran felices.

Aunque mucha gente diga que el cassette es un producto curioso o que no tienen dónde reproducirlo, en Penélope Records han sido aguantadores con la idea de editar cassettes, idea la cual se ha transformado en un mensaje claro, pero que muy pocos comprenden: “La idea es que la gente valore que están hechos uno por uno, de que entiendan que al comprarlos están apoyando a su banda favorita”.

Penélope Records es un sello independiente que edita cassettes bonitos y de buena calidad.

Cuando llegaron los primeros cassettes que me mandó Abner, me llegaron con un código para descargar el álbum completo y poder tenerlo en mi celular o en la computadora. Esta es una alternativa que Penélope Records le da a la gente que no tiene dónde reproducir sus cassettes como yo, además de que lo puedes reproducir en el Bandcamp del sello: https://peneloperecordsmx.bandcamp.com/, donde encontrarás muchas más bandas.

Debo confesar que estoy algo “chapado” a la antigua, ya que soy de esas personas que siempre buscará tener algo tangible de mi banda favorita, leer los créditos o los saludos que nadie lee, apreciar el arte del disco compacto, vinil y/o cassette y, sobre todo, reproducir todas las canciones, ya que conforme lo repites, le vas agarrando cariño a “las canciones más feas y olvidadas del disco”, como dijo Ross, guitarrista de Big Spin.

Aunque no tenga dónde escuchar mis cassettes, lo cual espero se termine muy pronto, Penélope Records me regresó al pasado, donde mi mamá ponía sus cassettes de Ricchi e Poveri y Mecano, sólo que cuando me digne a comprar mi estéreo o walkman, ya no sonarán esas canciones poperas y románticas, sino que serán los riffs melódicos de Big Spin, o los gritos agudos y desgarradores de Enrique Lajud, vocalista de Fútbol Mexicano.

