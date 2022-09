Peña Nieto intentó conseguir residencia en España antes de visado dorado

Antes de lograr una ‘golden visa’ o ‘visado dorado’ en España, un permiso muy exclusivo reservado a grandes inversores extranjeros, el ex presidente Enrique Peña Nieto intentó otra vía para conseguir su residencia en el país.

El ex mandatario solicitó una autorización de residencia por supuestos excepcionales, no previstos en el Reglamento de Extranjería, pero España no admitió su solicitud a trámite “por no cumplir los requisitos exigidos para ello”, dio a conocer este jueves el diario El País.

El expresidente mexicano, Peña Nieto, lleva casi dos años instalado en España, a donde llegó un par de años después de que dejó la Presidencia de México. Vive en un chalet de una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, que es propiedad de una constructora con intereses en México y Chile.

Enrique Peña Nieto compra un 'visado dorado'

El exmandatario del PRI lleva instalado desde 2020 en Madrid.

En ese país compró un local comercial de más de medio millón de euros (10,5 millones de pesos mexicanos), con lo que consiguió un ‘visado dorado’. No obstante, el medio español apunta que Peña Nieto tiene abiertas varias investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por trasferencias irregulares desde el extranjero, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“La solicitud fallida que Peña Nieto realizó, según fuentes familiarizadas con el caso, se ampara en una disposición adicional del Reglamento de la ley de Extranjería que permite a la Administración otorgar autorizaciones de residencia, sin seguir el cauce habitual y sin necesidad de cumplir determinados requisitos, cuando existan circunstancias excepcionales de naturaleza económica, laboral o social que lo aconsejen”, apuntó el diario.

“La Administración suele usar esta figura discrecional para beneficiar a perfiles de extranjeros muy vulnerables, afectados por casos de enfermedad o violencia. Esta fórmula es también a la que se ha recurrido para premiar algunos actos heroicos de inmigrantes en situación irregular. En el caso de Peña Nieto, la Administración consideró que no concurría ninguna circunstancia excepcional que justificase que el expresidente se saltase los canales habituales”, indicó el medio.

Peña Nieto adquirió un local comercial por 570.000 euros

El local comercial con el que Peña Nieto consiguió su golden visa.

Ante la negativa, Peña Nieto, asesorado por un prestigioso despacho de abogados, optó por la vía con la que los grandes inversores logran sus papeles en España.

Y es que la ley de España ofrece desde 2013 la residencia a quien compre inmuebles por valor igual o superior a medio millón de euros. Dicha opción ha sido durante todos estos años “la vía más rápida y privilegiada para que decenas de magnates rusos, chinos o empresarios venezolanos se instalen en España”.

De acuerdo con la Secretaría de Migraciones, Peña Nieto adquirió un local comercial por 570.000 euros (11,4 millones de pesos), “libre de cargas y gravámenes”. Con ello, el ex presidente logró sus papeles en octubre de 2020. Tras dos años en vigor, Peña Nieto necesita renovar su autorización para continuar viviendo en España de forma legal, indicó El País.

“El local comercial con el que Peña Nieto consiguió su golden visa, escriturado el 18 de septiembre de 2020 y del que no consta hipoteca, ha pasado por una reforma reciente y es ahora un “piso de lujo” de 105 metros cuadrados situado en el barrio de Chamberí, uno de los más acomodados de la capital española. El inmueble se mantiene vacío, de acuerdo a la versión de los vecinos del inmueble”, expuso.

Incluso, en julio pasado se dio a conocer que el ex presidente lo puso en venta, unos días después de que se anunciaran las investigaciones en su contra en México. Sin embargo, el anuncio fue bajado de internet cuando empezaron a retomarlo los medios.

El anuncio de la inmobiliaria resaltaba que se trata de un “impresionante piso recién reformado”.

