Peña Nieto habría tirado 800 mdp al mar; combatió sargazo sin NINGÚN resultado

El Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue señalado por la Secretaría de Marina, de haber gastado más de 800 millones de pesos en una estrategia para atender el problema del sargazo, pero no obtuvo ningún resultado.

A través de un documento que se presentó durante la conferencia matutina del presidente de México, la Semar, aseguró que no existe nada que pruebe que Peña Nieto, compró equipo para enfrentar la llegada de sargazo a las costas mexicanas.

“Los recursos acumulados no representan una inversión, ya que en su momento no resolvieron el problema, no hubo lecciones aprendidas y tampoco dejaron vestigio de materiales o equipos para futuras contingencias".

“Cada vez, el esfuerzo es comenzado desde cero”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, dichos montos, se agregan a los gastos que se realizaron por “los concesionarios”.

Según el reporte, se detalla que en 2012, se destinaron 55 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), números que suman 176 millones de pesos del mismo Fondo,ejercidos en 2013.

Dos años después, Fonden reportó 150 millones y Fonatur otros 30; en total, 180 millones de pesos ese año.

Para 2017, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, aportaron 57 millones de pesos para combatir el problema.

En 2018 (antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara protesta como presidente de México), la cantidad se elevó hasta 333 millones de pesos.