Peña Nieto habría DESVIADO los donativos del 19S, según ASF

La polémica vuelve a rodear al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues según indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que durante el sexenio pasado, no se garantizó que los donativos por los devastadores sismos del 2017, se entregaran a la población afectada ya que no hubo un procedimiento transparente, ni tampoco efectivo para la supervisión y control de todos esos recursos.

En la primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2018 la ASF, hizo la contabilidad de la reconstrucción a escuelas de educación básica, hospitales y viviendas debido a los daños causados tras los sismos en septiembre del 2017, además de la recepción de donativos que llegaron de manera nacional e internacional.

En diferentes dependencias, como por ejemplo las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Educación Pública, Salud y de Desarrollo Agropecuario, no actuaron de manera correcta, ya que entregaron 166 mil 872 tarjetas de apoyos mediante Bansefi; aunque, 2 mil 378, se entregaron sin atender incongruencias encontradas en la información.

La consecuencia de no conocer si las cifras que se dieron eran correspondientes a la totalidad de donativos que entraron al país, se vio reflejada en la falta de regulación y coordinación, además de una gestión y un registros confiable. Tampoco se determinó si los recursos donados a México, se administraron correctamente o de forma eficiente; lamentablemente, tampoco se sabe si fueron entregados a beneficio de la población afectada en el 19S.

De acuerdo con la ASF, el Estado no garantizó que fueran entregados a las personas damnificadas, hablando de donativos.

Integrantes el Consejo Nacional de Protección Civil, la SHCP, SRE y la Coordinación Nacional de Protección Civil, no aclararon las bases ni lineamientos para la emisión de las convocatorias para atender las afectaciones en el país por los sismos.

Se advirtió, que la SHCP, emitió un comunicado para 185 para facilitar la operación del fideicomiso Fuerza México.

Los donativos internacionales, indican que la SRE, no registró debidamente los recursos, pese a que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, indica que en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCIND), debieron quedar registrados los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros , donaciones y aportaciones.

Según indican las notas diplomáticas de la SRE, se identificaron como donaciones; 12 mil 267 unidades, 197.8 toneladas y 31 mil 467.5 kilogramos. Técnico: 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, además, 20 unidades caninas y económicamente, 3 millones 234 mil 169.5 dólares, 48 mil 494 euros, 20.16 millones de pesos y 600 mil dólares canadienses; estos datos, no están registrados en el RENCID.

Los procesos de reconstrucción y rehabilitación, indica la ASF, que no se entregó información para acreditar en qué medida, los recursos ejercidos, contribuyeron para resarcir los daños a escuelas de educación básica, hospitales y viviendas, mismas que se identificaron como afectadas.

El informe de Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica: “En el sector educativo, de las 19,194 escuelas afectadas, la SEP y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no comprobaron la evaluación de daños en 7,917 escuelas (41.2%), y no documentaron, de manera eficiente, los informes de avance físico y financiero de las obras. Además, en los registros del INIFED se señaló que en 12,035 (62.7%) de las 19,194 escuelas se concluyó la reconstrucción y la rehabilitación de los planteles; sin embargo, se no se dispuso de la evidencia suficiente que lo acreditara”.

“En el sector salud, la Secretaría de Salud reportó un avance del 21.2% por la conclusión de los trabajos en 28 unidades médicas de las 132 identificadas con afectaciones; sin embargo, careció de la evidencia documental para comprobar la conclusión de los proyectos. Asimismo, la dependencia mostró inconsistencias en el proceso de diagnóstico, ya que en la evaluación de daños se identificaron 39 unidades médicas afectadas, en los diagnósticos se contabilizaron 132, mientras que en el programa de obras se registraron 44 inmuebles”.