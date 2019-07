Peña Nieto habla de un sismo que NADIE más sintió ¿fue real?

Durante los últimos días, la Ciudad de México ha sido sede de decenas de microsismos y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, dejó saber en redes sociales, que sintió un “movimiento telúrico” que “nadie más sintió”; las palabras del controversial ex mandatario, fueron blanco de críticas y burlas, además de señalamientos pero, no fue mentira, ahora el sismos que sintió EPN, podría tener una explicación.

De acuerdo con información brindada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el pasado martes 16 de julio por la noche, se registró un sismo de magnitud 2.7 grados, que se sintió en la zona centro de la capital mexicana.

Según indicaron algunos reportes en redes sociales, el pequeño sismo se sintió solamente en 5 alcaldías de la Ciudad de México; Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Benito Juárez y posiblemente, en algunas más.

El pasado 8 de septiembre de 2017, tras el devastador terremoto de 7.1 grados, que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró: “Sentí un temblor que nadie más sintió, muy pocos lo sintieron y sólo se sintió allá en Los Pinos y solamente se sintió ahí”.

El video de Peña Nieto, expresando su sentir ante el sismo que “solo él sintió”, circula en redes sociales; añade que el temblor del pasado martes 16 de abril, lo sintió porque iba caminando.

Recientemente, los expertos dieron una posible explicación a la presencia de tantos microsismos en la Ciudad de México.

Según indicó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), hay varios factores que podrían estar generando estos “mini” movimientos en la tierra, por ejemplo: Explosiones, hundimientos de tierra, fallas en el sistema y la tensión en el Valle de México, sismos de mayor magnitud y las fuertes lluvias.

Las autoridades hacen un atento llamado a la ciudadanía para mantenerse informados y saber cómo reaccionar cuando se presente u movimiento de tierra por más pequeño o grande que este sea.