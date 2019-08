Peña Nieto “el peor presidente” de México y culpable de hundir al PRI afirma Labastida

Peña Nieto es el peor Presidente en dos siglos, sostiene Francisco Labastida

Peña Nieto es llamado “el peor presidente” de México, así como el culpable también de hundir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirma Francisco Labastida Ochoa.

“Yo creo que el Presidente Peña fue el peor Presidente que hemos tenido en México, quizás en toda nuestra historia del siglo XX y del siglo XXI”, aseguró Labastida Ochoa.

Quien fuera el ex Gobernador de Sinaloa, así como el ex candidato presidencial del PRI en el año 2000, consideró que debido a las acciones realizadas por el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto el tricolor se sumió en lo que hoy día es considerada la peor crisis por la que ha atravesado el partido desde que fue fundado.

“Su tolerancia a la corrupción y a algunos actos de corrupción que le imputan generaron el rechazo al partido que el partido está pagando”, añadió el ex presidenciable de México.

Cuál militante priista en atención al llamado a participar en las internas del PRI, y el también ex mandatario estatal Tricolor en Sinaloa, Labastida Ochoa lamentó las condiciones actuales del Revolucionario Institucional, al afirmar que el partido está en su peor situación desde su creación desde hace ya 90 años, todo por lo cometido por Enrique Peña Nieto, por ello lo ha calificado como el peor presidente que ha tenido México.

“En parte porque el candidato de Morena, el Presidente actualmente López Obrador supo ganar la simpatía de la ciudadanía y tuvo un montón de votos, 53 por ciento, pero en parte por el pésimo gobierno que tuvimos con el Presidente Peña”, indicó Labastida Ochoa.

El priista urgió a que el PRI vuelva a sus bases como partido, con los valores con los que fue fundado con los cuales se llegaron a nombrar creadores de instituciones pilares para el pueblo de México, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit, dijo Francisco Labastida.

Así mismo aseguró que la debacle electoral que tuvo el PRI el pasado año debía llevar al tricolor a la autorreflexión.

“Años de exceso de gasto en políticas públicas que luego llevaron a años de una contracción del gasto público y la no atención de las necesidades de la gente, a eso se enfrentan”, puntualizó.