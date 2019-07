Peña Nieto cumple 53 años y sus hijos le dedican conmovedor mensaje

Enrique Peña Nieto, expresidente de México cumplió 53 años, este sábado 20 de julio, y sus hijos, Nicole, Alejandro y Paulina aprovecharon las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje en honor a su cumpleaños.

La primera en felicitar al exmandatario fue Paulina Peña Pretelini, quien escribió en Instagram:

“Creo que las miradas valen más que mil palabras. No tengo vida suficiente para demostrarte lo que eres para mi. Gracias por todo lo que me has enseñado, todo lo que hemos vivido y lo que falta en nuestro camino, gracias Papito porque lo bueno y lo malo nos han hecho los seres inseparables que somos hoy. Tú y yo.

Eres un ser que pocos conocen profundamente y me siento bendecida por poder decir que eres mi Papá, mentor, amigo incondicional y mi gran amor. Hoy brindo por ti, por nuestra existencia, por la familia que me regalaste, por tu ejemplo y tu temple, por tu alma ligera y tu corazón divino, brindo porque la vida te llene de alegrías y bendiciones.

Siempre nos has enseñado a dar gracias y hoy doy gracias por tenerte como el pilar mas grande en mi vida, sé que siempre estaremos juntos.

Gracias por todas las risas, regaños, tristezas, pero sobre todo que Dios te acompañe hoy y siempre, que la vida siga regalándonos los bueno y lo malo, te quiero de aquí y al infinito en pasito de caracol feliz cumpleaños.

Por su parte, Alejandro, el hijo varón de Peña escribió:

“Feliz cumpleaños a la persona más importante de mi vida! La persona que más me ha enseñado y guiado por la vida. Muchas felicidades y muchas gracias. Te adoro”.

En tanto, Nicole compartió tres imágenes en donde se le puede apreciar al lado del exmandatario.

Por su parte, usuarios de redes sociales aprovecharon el espacio para felicitar a Peña Nieto y desearlo los buenos deseos.

“Se le extraña donde le mandamos el UBER para que regresé”.

“extrañamos mulord”

“Lo extraño Mi presidente!!!”

“Muchas felicidades a tu papi, deseándole lo mejor hoy y siempre”.