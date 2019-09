Peña Nieto construyó lujosa MANSIÓN para 'La Gaviota' dentro de Los Pinos

Revelan otra acción del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que decepciona todavía más a México; gracias a una investigación periodística, se reveló que Angélica Rivera ‘La gaviota’, vivía a todo lujo, incluso más que el que hay en la entonces residencia presidencial ‘Los Pinos’.

No hay registro, pero se ha destapado la existencia de una enorme y lujosa mansión construida dentro de ‘Los Pinos’ para el entonces primera dama de México, pues además de todo, ahí vivió y tuvo oficinas desde el 2013 al 2018.

De acuerdo con una noticia publicada por el diario Proceso , se reveló que desde diciembre, Homero Fernández Pedroza, director administrativo del Centro Cultural Los Pinos, fue quien envió un oficio a todas las dependencias y áreas que pudieran contar con la información, pero no logró respuesta.

Con el argumento de la “seguridad nacional”, no podía haber transparencia de lo que se estaba construyendo en la entonces residencia presidencial.

La lujosa mansión, fue registrada en un inventario sólo como ‘Cabaña II’, misma que se ubica en el extremo norte del perímetro de la propiedad de ‘Los Pinos’.

Cabe mencionar que entre otros detalles, es una construcción de estilo clásico, que está semioculta, pues se ubica entre árboles y bardas; fue construida desde los inicios de la administración pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto.

Dicha construcción, forma parte de las 79 edificaciones que han sido documentadas recientemente por un grupo de arquitectos en lo que fue la casa de los presidentes de nuestro país.

No obstante, Fernández Pedroza, ya declaró que no hay planos existentes de la mansión que fue hecha para ‘La Gaviota’, tampoco hay informes de gastos, ni facturas y tampoco datos que revelen el destino ni nada que indique como fue planeada desde su inicio, lo único que se sabe, es que Angélica Rivera, vivió ahí durante el sexenio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.