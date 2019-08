Peña Nieto a punto de ser hundido con pruebas que Javier Duarte ha ofrecido a la FGR

Peña Nieto a punto de ser hundido con pruebas que Javier Duarte ha ofrecido a FGR

Enrique Peña Nieto estaría a punto de ser hundido por Javier Duarte, luego de que este ha ofrecido a la FGR, pruebas que darían muestra del desvío de recursos desde el Gobierno del Estado de Veracruz para la campaña de Peña en 2012.

De acuerdo con informes dados por parte del Gobierno federal, el el Gobernador veracruzano, Javier Duarte había enviado una solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía General de la República, en la que a cambio pidió que la información y todas las evidencias que este les de no llegaran a ser utilizadas contra quienes formaron parte de su gobierno en Veracruz.

Así, el ex mandatario estatal había ofrecido hacer una declaración contra el ex Presidente, Enrique Peña Nieto así como contra sus colaboradores, a quienes a decir de Javier Duarte, entregó mucho dinero para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGRE), no ha dado una respustas a la solicitud y propuesta del ex gobernador Javier Duarte.

Ha trascendido por parte de personas con conocimiento de este caso, quienes han pedido el anonimato, señalan que la Fiscalía está en espera de que sea Javier Duarte quien dé el primer paso presentando las pruebas con las que asegura contar, las cuales podrían hundir al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Por ahora, la Fiscalía General de la República (FGRE), está en espera de poder valorar dichas pruebas así como la petición de Duarte Ochoa.

Mientras tanto, la FGR se ha limitado a no mandar a ningún agente del Ministerio Público Federal al Reclusorio Norte, donde se encuentra Javier Duarte, ni para recoger las supuestas pruebas que asegura Javier Duarte tener en contra de Peña Nieto.

Si bien es cierto que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte ya había hecho mención de forma pública refierendose al ex mandatario nacional, Enrique Peña, sin embargo no lo había ubicado como el beneficiario de un presunto acto de corrupción.

