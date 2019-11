Pemex tienes 48 horas para entregar casi 5mdd a delincuentes que hackearon la petrolera

El pasado 10 de noviembre la petrolera de México, Pemex, fue atacada por cibercriminales quienes lograron hackear e ingresar al sistema de Petróleos Mexicanos y obtener información importante la cual ahora utilizan para pedir un rescate a cambio de entregar casi 5 millones de dólares.

Lo anterior se supo luego que el equipo de informática forense MalwareHunter Team rastreará los pantallazos que compartieron los empleados de Pemex en sus cuentas de redes redes sociales.

Criminales cibernéticos ponen ultimátum a Pemex para que entregue millones de dólares

Así mismo se dio a conocer que lograron abrir una ventana de negociación y pago, en donde los ciberatacantes solicitaron la cantidad de 565 bitcoins, que equivalen a unos 4.9 millones de dólares, para que las computadoras que han sido atacadas sean liberadas.

Sin embargo, los criminales cibernéticos han puesto a Pemex un ultimátum donde le dan 48 horas para que la petrolera realice el pago, pero MalwareHunter Team señala que la ventana que fue abierta para realizar el pago aún continúa vacía, por lo que dicho pago no se ha realizado.

Ahora bien, el hecho que Pemex no cediera a la negociación se debe a que pudo haber reactivado los equipos desconectando y instalando de cero, aunque esto no garantiza que no se produzca otro ataque posterior.

El director general de Mattica y experto en informática forense, Andrés Velázquez, dijo que “que, incluso pagando el rescate, cabe la posibilidad de que no se elimine el malware y que semanas después puede volver a ocurrir un ataque. El sistema ya queda abierto y hay riesgos incluso en puntos de restauración”.

Únete a nosotros en Instagram

Añadió también que “una vez que se infecta un sistema no hay mucho más que se pueda hacer, pero en lo que sí hay mucho que trabajar es en lo preventivo”.

Te puede interesar: Pemex es víctima de un masivo ataque cibernético, hackean el sistema

Recordemos que cuando se dio a conocer en México sobre el hackeo que Pemex sufrió, la petrolera decidió enviar un comunicado el lunes donde simplemente señalaron que fueron ciberatacados el domingo 10 de noviembre, pero que solo un cinco por ciento de sus equipos fueron atacados y que las actividades eran normales y no hubo ningún efecto en su producción de combustible, suministro e inventario.