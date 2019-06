1 /2 Pemex se limitará a desarrollos en aguas poco profundas Pemex se limitará a desarrollos en aguas poco profundas

El director de finanzas de Petróleos Mexicanos, Alberto Velázquez, dio a conocer que Pemex, no prevé invertir en proyectos de exploración en aguas profundas durante algunos años.

De ese modo, el funcionario detalló este jueves 20 de junio que Petróleos Mexicanos, se limitará a desarrollos en aguas someras y de tierra firme.

Alberto Velázquez, dijo además que la compañía, espera contar con todo lo necesario para mejorar su calificación crediticia luego de los recortes que recibió por parte de calificadoras como Fitch y Moody’s.

La mañana de este jueves, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló del tema y aclaró que nunca se comprometió con la Iniciativa Privada de no cancelar las rondas petroleras.

"Nunca me he comprometido que van a continuar las rondas (petroleras), no sé de dónde lo sacaron. Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos que no vamos a convocar a nuevas rondas en tanto no haya resultados, porque no hay inversión, no están produciendo", expresó.

"¿Cómo nuevas convocatorias? ¿Seguir entregando (concesiones) así sin que se cumplan los contratos, sin que se produzca? Eso es inadmisible", agregó.