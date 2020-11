Pemex ha erogado 910 mdd en la refinería Dos Bocas

Más allá de que en se hizo viral la inundación de los terrenos donde se construye una de los obras iconos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, en la pasada temporada de lluvias, surgen señalamientos de que los manejos financieros y las compañías contratadas, además de que funcionarios señalados como corruptos, ponen en peligro su conclusión y operación para el año 2022, tal y como se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que de acuerdo a datos obtenidos por La Verdad mediante la Plataforma de Transparencia, existe una “danza de millones”, tanto de pesos, dólares e incluso euros, donde además sólo se levantó una penalización por retrasos de obras y donde salta a la luz la falta de seriedad de las empresas contratadas, al grado de que apenas el mes pasado una de ellas, dijo ya no voy y mediante un “acuerdo entre ambas partes” dejó todo tirado, cuanto es ahí donde deben de funcionar las penalizaciones por incumplimiento de trabajos.

En relación a los pagos, conforme a dicho reporte de pagos correspondiente a 2019 y hasta junio de 2020, saltan a la vista que a la empresa Van Oord de México, S.A. de C.V., se le otorgaron más de 5 mil 289 millones de pesos para supuestamente “cimentar” la obra, dentro del periodo 2019 a junio de 2020.

Más recursos de los proyectado se están invirtiendo en Dos Bocas

Cabe destacar que dichas obras quedaron en entredicho porque no funcionaron los desagües, además de que como se sabe, muchas regiones en Tabasco están abajo del nivel del mar, pero para paliar las críticas tuvo que entrar al quite hasta el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, argumentando que todo estaba bien. De la misma forma Rocío Nahle, secretaria de Energía, publicó un tuit en el que aseguró que a pesar del mal tiempo no hubo daños mayores en la plataforma de la refinería.

Lo anterior despertó serias dudas, pues en los reportes de gastos obtenidos por La Verdad, se tiene contemplado que ya se pagaron más de 222 millones de pesos de anticipo a la empresa Construcciones y Vialidades del Sur; además de 53 millones 421 mil pesos de anticipo a la empresa Mejoramiento de Suelos Menard México S.A. de C.V., lo mismo que otros 57 millones 696 mil pesos también de adelanto a la compañía KELLER Cimentaciones de Latinoamérica S.A. de C.V., entre otros grandes erogaciones.

Asimismo se pagaron a la empresa ICA –Flúor Daniel S. de R.L. de C.V., más de 50 millones de dólares (500 millones de pesos); además 552 millones de pesos; a la Samsung Ingeniería Manzanillo S. A. de C.V., 464 millones de pesos y hasta al SAT (Servicio de Administración Tributaria 71 millones 267 mil pesos.

De la misma manera o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), más de 153 millones de pesos; al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 425 millones de pesos, entre otros gastos.

Rocío Nahle, aseguró hace un par de meses que se han invertido poco más de 720 millones de dólares en el proyecto, que constituye menos de 10% de la inversión de 8,000 millones de dólares estimada para toda la obra de construcción, apenas se ha concluido la primera fase correspondiente a ingenierías de las grandes plantas y al llegar a la segunda etapa, de construcción, la empresa KBR (Kellog Brown and Root), presentó un presupuesto más elevado al que consideró originalmente, de ahí que abandonó la obra.

Pandemia hizo efectos

En su reciente comparecencia ante la Cámara de Diputados, el director de PEMEX, Octavio Romero reconoció que la pandemia por Covid-19 hizo que subieran los costos de la refinería. Informó ante que ahora se desembolsarían 8,900 millones de dólares en total.

Como se sabe, la obra se cotizó en 8,000 millones de dólares o 160,000 millones de pesos, pero ahora por los efectos de la actual crisis sanitaria y económica que permea en todo el mundo. Ante esto, el mismo Romero Oropeza informó que ahora “El costo de la refinería oscila en alrededor de 932 y 933 millones de dólares (más), estos son los recursos que le hemos asignado".

De esta forma, conforme a Romero, la nueva planta costará por lo menos 11% más de lo proyectado originalmente para esta obra en 2018.

“El costo de la refinería oscila en los 8,900 millones de dólares”, reconoció el director de la petrolera, omero Oropeza, durante la comparecencia.

Actualización

Cifras actuales de la paraestatal precisaron que ya se erogaron 933 millones de dólares, equivalentes a más de 21,000 millones de pesos.

Asimismo Romero recalcó que tres contratistas que recibieron por invitación la adjudicación directa de las obras: la coreana Samsung, la mexicana ICA Flúor y la italiana Techint continúan con los trabajos, luego de que la última entró en sustitución de la estadounidense KBR, misma que dejó la obra luego de no lograr acuerdos con el gobierno ante el incremento en sus necesidades de inversión, confirmó el directivo ante los legisladores.

Tiró el trabajo

Como se sabe dicha empresa estadounidense KRB en sociedad con la firma mexicana filial de Grupo Hosto, Constructora Hostotipaquillo, obtuvo la adjudicación para llevar a cabo durante tres años el paquete 4 de la refinería, que consiste en la construcción de la planta generadora de gas y las plantas regeneradoras de aminas, además del paquete 6 de servicios de integración, edificios y la urbanización interna de la planta. En total, ganó la licitación convocada por la Secretaría de Energía al ofertar 155.8 millones de dólares para la conclusión de estas obras al 2022.

Como consecuencia, según se informó “de común acuerdo con las autoridades mexicanas, la empresa estadounidense puso fin al contrato en Dos Bocas”.

Con ello, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía designaron a la mexicana ICA Fluor y a la ítalo-argentina Techint para continuar con la construcción de los paquetes 4 y 6 de la refinería.

La empresa ICA Fluor ya estaba trabajando después de luego de obtener la adjudicación del paquete 1 en la construcción de la refinería, que consiste en la mayor planta combinada para elaboración de combustibles y la coquizadora para separación de productos, con el presupuesto más alto asignado hace un año entre las grandes contratistas para un solo paquete: de 50 millones de dólares.

Reportes del presupuesto de la petrolera estatal, de una inversión autorizada de 57,500 al 31 de diciembre de 2019 se ejercieron para proyectos de inversión física en Pemex Transformación Industrial únicamente 13,500 millones de pesos, mientras que al 30 de junio de 2020, de una inversión física de 69,500 millones de pesos sólo se han ejercido 20,700 millones de pesos, lo que implica que hay un subejercicio de 92,800 millones de pesos en los avances de inversiones físicas de la subsidiaria, monto equivalente a la cuarta parte del costo que tendrá la nueva refinería de Dos Bocas.

Señalamientos

Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) debe explicar las razones por las que la empresa estadounidense Kellogg Brown and Root (KBR) abandonó la obra de la refinería el mes pasado.

A todo lo anterior cabe destacar que la obra por la que Odebrecht pagó 6 millones de dólares en sobornos en México fue impulsada, supervisada y validada por Leonardo Cornejo Serrano, actual jefe del proyecto de la refinería de Dos Bocas, conforme a documentos integrados desde 2017 a la carpeta de investigación del caso de corrupción por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y que fueron entregados a la actual Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz.

Cornejo intercambió con el entonces director de Odebrecht en México, Luis Weyll, desde que lo invitó a participar como contratista hasta que le anunció que se le había asignado sin licitación una obra en la refinería de Tula por 1,436 millones de pesos.

En el expediente están: la confesión de Weyll acerca de que esa obra fue obtenida mediante el pago de sobornos; la relación de las 56 citas que el directivo de Odebrecht y Cornejo acordaron sostener en el piso 7 de la torre de Pemex para dar seguimiento al contrato, y los procedimientos en los que proactivamente intervino el ahora jefe de Dos Bocas, que terminaron beneficiando a la empresa brasileña con ampliaciones de contratos y más obras en Tula y en la refinería de Salamanca, que en conjunto sumaron 5 mil 200 millones de pesos.

Proyecto de refinería Dos Bocas, en Tabasco

Viviría Dos Bocas entre inundaciones

Dada su ubicación en una de las zonas donde más llueve en México, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, estará expuesta a constantes inundaciones que provocarían derrames, contaminación ambiental e incluso incendios, alertaron especialistas.

"Está en un lugar muy vulnerable y es muy probable que una vez construida se inunde frecuentemente", apuntó Alejandro Villalobos Hiriart, experto en refinación y ex funcionario de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la refinería, realizada por el IMP, advierte que la inundación es el principal riesgo, ya que su ubicación la hace vulnerable a lluvias, huracanes y marejadas, además de sismos.

Datos duros

MONTOS TOTAL DE CONTRATOS FIRMADOS Y PAGOS REALIZADOS

(hasta el 30 de junio de 2020)

MONEDA MONTO TOTAL DE CONTRATOS MONTOS PAGADOS

MNX 15,132’606,589.96 8,048,317,942.25

Dólares 954’622,291.55 512,129,632.95

Euros 80’947,335 2,417,000

Fuente: Pemex

LISTA DE PAGOS A PROVEEDORES

Relación de empresas contratadas y montos a pagar por los servicios a realizar en la Refinería de Dos Bocas

EMPRESA PAGO

VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V. / VAN OORD

DREDGING AND MARINE CONTRACTORS, BV /

GRUPO HUERTA MADRE, S.A.P.I DE C.V. 4,968’878,692.80 MXN

FLUOR ENTERPRISES, INC.,

ICA FLUOR DANIEL S. DE R.L. DE C.V. 50’958,885.00 USD

ICA FLUOR DANIEL S. de R.L. de C.V. 1,667,614,961.76 MXN

SAMSUNG ENGINEERING, CO., LTD. / ASOCIADOS

CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V. 251,717,034.94 USD

SAMSUNG INGENIERÍA MANZANILLO SA de CV/

ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR SA de CV 3,683,473,874.36 MXN

KELLOGG BROWN & ROOT, LLC., /

CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO, SA DE CV 77’867,106.39 USD

KELLOGG BROWN & ROOT, LLC.,/CONSTRUCTORA

HOSTOTIPAQUILLO, S.A. DE C.V./MEXICANA

DE RECIPIENTES A PRESIÓN S.A. DE C.V. 78’930,044.69 USD

UOP LLC / ICA FLUOR DANIEL S. de R.L. de C.V. 150'800,000.00 USD

UOP LLC 117,106,433.75 USD

AXENS NORTHAMERICA, INC. 5'028,440.00 USD

WORLEY NEDERLAND B.V. 3'093,055.00 USD

BECHTEL HYDROCARBON TECHNOLOGY

SOLUTIONS, INC. 7'756,000.00 USD

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 269,381,086.82 MXN

LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 892,459,001.17 MXN

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 10´000,000 Max. 800'000,000 MXN

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 634,049,776.60 MXN

TECHNIP USA, INC. 58,118,080 USD

CAMERON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 22'449,734.00 USD

RUHRPUMPEN, S.A. DE C.V. 8'926,463.00 USD

Z&J TECHNOLOGIES GMBH 9'806,520.00 USD

CIMTAS CELIK IMALAT MONTAJ VE TESISAT

ANONIM SIRKETI 20,660,000 EUR

LARSEN & TOUBRO LIMITED 30,621,000 USD

OPERADORA CICSA S.A DE C.V. 2,044,510 USD

HYUNDAI CORPORATION 26'540,000.00 USD

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION 13,378,900 USD

ATB RIVA CALZONI S.P.A 14'188,000.00 EUR

CI HEAVY INDUSTRIES S.A de C.V. 23,307,612.56 USD

CI HEAVY INDUSTRIES, S.A.de C.V. 323,028,349.01 MXN

SCHNEIDER Y CONSORCIO 291,000.00 USD

DESARROLLADORA CW S.A. DE C.V. 261'870,155.11 MXN

Mejoramiento de suelos Menard México, S.A. de C.V. 230,265,741.30 MXN

Keller Cimentaciones de Latinoamérica, S.A. de C.V. 248,693,534.92 MXN

Promotora y Desarrolladora Mexicana,S.A de C.V./

PRODEMEX Construcciones, S.A. de C.V. 249,302,607.91 MXN

Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A de C.V./

PRODEMEX Construcciones, S.A. de C.V. 2,799,187,397.68 MXN

Walter Tosto WTB S.R.L. 11,305,000 EUR

Foster Wheeler Mexicana, S.A. de C.V. 803,000.00 USD

Welmon S. de R.L. de C.V. 17,903,170.00 USD

Alfa Laval Packinox SAS 7,365,000.00 EUR

Merichem 6,675,065.00 USD

Belleli Energy Critical Process Equipment S.R.L. 22,940,000.00 EUR

Buffalo Forge, S.A. de C.V. 8,537,975.00 USD

Construcciones y Reparaciones del Sur, S.A. de

C.V./Comercializadora de productos servicios y

Maquinaria Jiménez y Falcón, S.de R.L. de C.V. 640,778,367.33 MXN

Metálica Fabricaciones y Edificaciones, S.A. de C.V. 395,926,714.82 MXN

TCC Obras e Infraestructura, S.A. de C.V. 276,110,086.56 MXN

Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. 546,576,559.68 MXN

Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste,

S.A. de C.V. 798,977,777.93 MXN

LM Vaga Construcciones, S.A.de C.V. 962,259,484.00 MXN

(14879955476.96)

