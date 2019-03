Pelea legal entre Tatiana Clouthier y Enrique Krauze; se acusan de difamación

En las páginas del libro “Justos hicimos historia” de Tatiana Clouthier, quien coordinó la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente de México, acusó a Enrique Krauze de haber encabezado con un fuerte patrocinio electoral, una estrategia de difamación en contra de AMLO.

Al enterarse de la acusación, Krauze, amenazó con demandar a Tatiana y ella, aceptó el reto.

Ante la amenaza, Clouthier, dijo “¡Nos vemos en los tribunales!”.

Desde el pasado proceso electoral, el año pasado, Krauze, trató de intimidarla según declaró la misma Tatiana Clouthier: Dio a conocer que detrás de la guerra socia contra López Obrador, en entre otras páginas digitales, incluía PejeLeaks, se encontraban “cuatro-cinco nombres que van a sorprender a este país”.

“Me mandó decir, indirectamente, que pobre de mí que me atreviera, porque me iba a demandar” dijo Clouthier.

Luego de revelar que Enrique Krauze, participó junto con prominentes magnates, como Agustín Coppel, durante la estrategia para descarrilar a López Obrador, quien calificó esto de falso y dijo que se reservaba el derecho de proceder de manera legal en contra de ella.

“Yo no me aviento habladurías”, afirma la diputada federal de Morena, quien afirma que tiene evidencias de lo que escribió y que además lo hizo con “un abogado al lado”. “No me atrevería a poner esto si no tuviéramos las pruebas en la mano.”

“Para mí (el libro) le hace un bien a México y era necesario que se supiera, porque siguen moviéndose las manos oscuras y siguen moviéndose muchas cosas en contra de Andrés Manuel; tantas mentiras como en la campaña” dijo Tatiana en defensa de su libro.