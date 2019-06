Pedro Joaquín Coldwell pide declarar sobre caso Agro Nitrogenados

Pedro Joaquín envió un comunicado pidiendo a la FGR ser citado a comparecer.

El exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó a través de un comunicado que pidió a la Fiscalía General de la República que lo cite a declarar sobre el caso que sigue en Pemex por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.

"Me he enterado de que mi nombre, junto con el de otros ex miembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa, de la planta de Agro Nitrogenados, ocurrida en años pasados", escribió el exfuncionario federal.

Pedro Joaquín Coldwell pidió ser llamado a declarar e informarle sobre la indagatoria en Pemex.

Como parte del Consejo de Administración de Pemex, Joaquín Coldwell ha sido señalado de validar la adquisición de la planta por parte de Pemex en 2014, por lo que pedirá que se le informe sobre la indagatoria.

"Le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona", expone Joaquín Coldwell en un comunicado.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reveló que se congelaron cuentas de Emilio Lozoya, extitular de Pemex, y de Alonso Ancira, quien vendió la planta a Pemex, quien además fue aprehendido en Palma de Mallorca, España, al negarse a ser extraditado a México.

Exsecretarios del gobierno de Peña Nieto están bajo la lupa de la FGR por el caso Agro Nitrogenados.

Pedro Joaquín Coldwell aseveró en su comunicado que tiene el derecho fundamental de ser informado “sin demora y de manera detallada”, sobre la investigación que se seguiría en su contra.

A continuación el texto íntegro de su comunicado:

A través de los medios de comunicación, me he enterado de que mi nombre, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa, de la planta de Agro Nitrogenados, ocurrida en años pasados.

Al respecto, le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona.

Es un derecho fundamental de las personas ser informadas sin demora y de manera detallada del contenido de las investigaciones que nos instruya la autoridad competente.

Además, la sociedad mexicana reclama una investigación a fondo, objetiva e imparcial y es mi voluntad contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean de mi conocimiento.

Cabe mencionar que tengo más de 45 años de trayectoria pública al servicio de los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel local y federal, siempre actuando de buena fe, con estricto apego a la ley y a los principios de honestidad y honradez que norman mi conducta.

Espero que la Fiscalía General de la República se sirva convocarme a comparecer en términos de ley.

Pedro Joaquín Coldwell