Pedirá PRD que comparezca la titular de la STPS, Luisa Alcalde en San Lázaro

El PRD se prepara para solicitar que la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde comparezca en San Lázaro, será Claudia Reyes Montiel quien presente un punto de acuerdo con el fin de que sea citada Luisa María Alcalde para que dé respuesta acerca de las presuntas irregularidades denunciadas por beneficiarios del programa "Jóvenes Construyendo el futuro" en varios estados.

Pedirá PRD que comparezca la titular de la STPS, Luisa Alcalde en San Lázaro

Ahora la fracción correspondiente al PRD en la Cámara de Diputados se alista para poner en marcha la petición de una comparecencia de la secretaria del Trabajo, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar punto a punto y esclarecer dudas sobre los supuestos casos denunciados por corrupción, subejercicio presupuestal, así como presuntos incumplimientos del programa dedicado a la juventud del país.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Recordemos que medios de comunicación han presentado testimonios y denuncias de beneficiario de varias partes del país, quienes señalan desvío del recurso para apoyos a la juventud por medio de empresas “fantasma”, así como el robo de identidad y cobros de “moches” que van de los 500 hasta los mil 600 pesos a los beneficiarios del programa "Jóvenes Construyendo el futuro" por parte de varias empresas en diversos estados del país.

“Estas denuncias se suman al anuncio de que el programa tiene un subejercicio de 10 mil millones de pesos e incumplió su meta de tener este año un millón de jóvenes registrados, ya que únicamente llegará, si acaso, a 900 mil”, señaló Claudia Reyes Montiel del PRD.

Pedirá PRD que comparezca la titular de la STPS, Luisa Alcalde en San Lázaro

Representando a su fracción parlamentaria, la diputada federal adelantó la presentación del punto de acuerdo con el que se va a pedir la presencia de la titular de la STPS, Luisa María Alcalde ante la Comisión Permanente en San Lázaro, para que dé respuesta a los señalamientos a los que últimamente se ha enfrentado la dependencia que dirige principalmente en estados como, Campeche, Chiapas, Aguascalientes, Guerrero, Nayarit, Sonora, Tabasco, San Luis Potosí y el estado de Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios no le están entrando al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”

“Como lo hemos dicho antes, todo esto es una muestra clara de que el programa no cuenta con un diseño claro ni metas definidas; no fue pensado y se lanzó sin medir sus implicaciones y, como consecuencia de ello, ahora no tenemos enfrente más que malos resultados de esta política”, indicó la perredista.