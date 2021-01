Paulita de 109 años vivía abandonada; la rescataron sus vecinos

Las autoridades del DIF de Guadalajara rescataron a Paulita, una mujer de 109 años quien vivía abandonada en un humilde cuarto prestado de la capital de Jalisco, luego de un video que se hiciera viral.

A finales del 2020 sufrió una caída y se fracturó la cadera ya no se pudo levantar y fue auxiliada por sus vecinos.

“Vivía un hermano con ella, pero falleció hace cinco años y Paulita se quedó sola, entonces aquí las vecinas la ayudábamos, le llevábamos la comida y todo y ya después a los poquitos meses de que murió el señor se hizo cargo la señora de enfrente, se llama Estela Padilla, entonces tiene sobrinos y sobrinas, pero tengo entendido que no venían casi nunca o nunca”, dijo Raquel Díaz, vecina de doña Paulita.

Al DIF de Jalisco canalizaron a Paulita de 109 años

Paulita fue rescatada por vecinos

“La gente de aquí alrededor la apoyaba, le ayudaba con medicamentos, con comida, hasta su caída ya después se hizo viral y la gente misma empezó a venir a apoyarla con más medicamento y comida”, dijo Martín Rodríguez, otro vecino.

Las autoridades del DIF aseguran que desde hace dos años invitaron a Paulita a mudarse a un asilo, pero ella se negó, ahora será internada en calidad de emergencia.

“Aquí en su hogar las condiciones no son las adecuadas, ella necesita realmente estar vigilada las 24 horas, ella ya no está comiendo entonces necesitamos que ya su alimentación sea intravenosa y obviamente tener los cuidados prácticamente 24 horas”, mencionó Norma Valdés, trabajadora social del DIF de Guadalajara.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la casa que habitó doña Paulita ya está cerrada, a pesar de ello la población acude al domicilio buscando apoyar a la mujer que este año cumplirá 110 años de vida.

“Yo busqué a una persona la cuál necesitara enseres y pañales para adulto y mediante ese medio fue como me dieron la nota de esta señora que estaba en cama y que necesitaba apoyo, recurriendo a ello yo tenía esos artículos ahí en mi casa que lamentablemente ya no necesitaba por mis familiares que ya se habían ido y quise traérselos a donar pero ahorita me llega la noticia de que la señora ya no está en su casa que la habían trasladado a una Cruz Verde, el cual no me dijeron en dónde y que de ahí la iban a trasladar a un asilo el cual tampoco sé el nombre”, externó Fabiola Santiago, habitante de Guadalajara.

Te invitamos a escuchar este importante mensaje después de la reunión de la mesa de salud. Estamos #EnVivo https://t.co/SKrd9gU7gG — Sistema DIF Jalisco (@DIFJalisco) January 15, 2021

Tras una valoración de salud y ser estabilizada por la Cruz Verde, doña Paulita será internada en el asilo Amigos de Juanita y Fernando A.C. donde podrá ser visitada por la población bajo las medidas originadas por la pandemia.

