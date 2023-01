Pase Turístico 2023: ¿Quiénes pueden tramitarlo?

El Pase Turístico es un documento que permite a los vehículos que no están registrados en ciertas entidades poder transitar sin riesgo y en algunos casos no se les aplicará el programa Hoy No Circula.

Cabe señalar que hasta el momento, solo tres entidades en el país cuentan con el Pase Turístico y son la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, por lo que sí pretendes ir, deberás tenerlo en consideración.

Otro aspecto a destacar, es que tanto para el Estado de México como para la Ciudad de México aplica el mismo Pase Turístico, por lo que al terminar el proceso, se expiden los documentos.

¿Cómo sacar el Pase Turístico en la CDMX?

¿Planeas visitar la hermosa Ciudad de México? ����



¡Evita sorpresas! ��



Si vienes de otro estado, checa los requisitos para tramitar un #PaseTuristico para que tu auto pueda circular en la CdMx sin ningún inconveniente: https://t.co/wF19aAFe7l pic.twitter.com/vtkx370ToF — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 7, 2022

Para poder tramitar el Pase Turístico en la Ciudad de México y en el Estado de México se deberá ingresar al siguiente enlace.

Posteriormente se deberá completar un formulario en el que se solicitarán los siguientes datos:

Datos del conductor

Vehículo a registrar

Entidad de residencia

Una vez terminado el formulario, se otorgarán 2 documentos; uno servirá para la Ciudad de México y el otro para el Estado de México.

Es importante recalcar que deberán colocarse en un lugar visible del vehículo para evitar multas.

Te puede interesar: ¿Qué pasa si tengo placas de otro estado en CDMX?

¿Cómo tramitar el Pase Turístico en Puebla?

Para poder tramitar el Pase Turístico en Puebla es necesario tener a la mano la tarjeta de circulación del vehículo y seguir las siguientes instrucciones:

Deberás ingresar al apartado registrarse desde el menú de navegación o desde el siguiente enlace.

Registrar el automóvil con los datos que se encuentran en la tarjeta de circulación. Al capturar la información solo utilizar números y letras sin dejar espacios en blanco.

Tramitar el pase indicado si lo requiere por 3, 5 o 14 días.

Es necesario generar el pase a partir de la fecha en la que el vehículo circulará en algún municipio de la zona metropolitana del Valle de Puebla.

Después de generar el pase dar clic en imprimir Pase Turístico.

El Pase Turístico en Puebla es gratuito y se otorga a los vehículos del extranjero o foráneos de la entidad para permitir su circulación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.