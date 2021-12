Pasajero del Metro CDMX muere electrocutado en la Línea 1

La noche del pasado domingo 26 de diciembre se registró una nueva tragedia en la Línea 8 del Metro CDMX, pues un joven pasajero perdió la vida cuando se bajó a las vías a recoger su celular, pero accidentalmente tocó la barra de guía, y recibió una descarga eléctrica que le arrebató la vida de manera instantánea.

Todo sucedió en la estación Apatlaco, alrededor de las 6:00 de la noche del día mencionado. Los policías presentes no pudieron hacer nada por el joven, pues no cuando corrieron a auxiliarlo, ya no tenía pulso.

Esta tragedia recordó a muchos mexicanos el accidente en la Línea 12 que tuvo lugar el 3 de mayo de este año a alrededor de las 10 de la noche, en donde murieron 26 personas al desplomarse el puente por el que pasaba el vagón.

Pasajero del Metro CDMX murió electrocutado

Los hechos sucedieron alrededor de las 6:30 de la tarde del domingo 26 de diciembre en la estación Apatlaco de la Línea 8, que va de Garibaldi/ Lagunilla a Constitución de 1917, cuando el joven se percató de que su teléfono se había caído a las vías.

Se bajó con la intención de recuperarlo, pero accidentalmente tocó la barra de guía y se electrocutó muriendo instantáneamente. Se dio aviso a los servicios de emergencia, pero ya nada se pudo hacer por él.

“Se realiza un corte de corriente en la Línea 8 ,para rescatar a una persona que bajó a las vías”, escribieron en las redes sociales del STC.

Se dice que la víctima tenía entre 30 y 35 años de edad perdió la vida casi de manera instantánea, pues la descarga eléctrica fue muy fuerte.

¿Cuántas estaciones tiene el Metro de CDMX?

Es el transporte más usado en la Ciudad de México

Las autoridades señalan a La Verdad Noticias que hay 195 estaciones en la Red; hay 12 líneas en la red y la más profunda de todas en la 7. Por el contrario, la estación más larda en la 12, que tiene 24.5 kilómetros de longitud.

Ante las tragedias que se han registrado en este transporte público, se confirmó que la dirección de Florencia Serranía tuvo los peores accidente del Metro CDMX, sobrando la vida de decenas de personas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!